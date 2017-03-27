Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Aytepe’de inşa edilen ikinci Diriliş kampı hizmete girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele İlçesi Aytepe’de hayata geçirilen kamplara bir yenisi daha eklendi. Erkek öğrencilerin kamp yaptığı Diriliş Kampı 2’nin ardından inşa edilen Diriliş Kampı 1 hizmete girdi. Diriliş Kampı 1 için tanıtım töreni düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kampta ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Kamplarımız ücretsiz ve beş yıldızlı otel kalitesinde, Türkiye’ye örnektir” dedi.

Kampın tanıtımı için yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol, Mustafa Altay, Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Törende yaptığı konuşmada, “Gençliğimize önem veriyoruz. Bizim en büyük sermayemiz, varlığımız gençlerimiz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Hepimizin gayesi hayırlı evlatlar yetiştirmek. Vatanı, insanı seven, tabiatla ve doğayla uyumlu insanlara hizmet etmeyi şiar edinen, geleceğin büyükleri olan gençleri hayata hazırlamamız gerekiyor. İşte gençlik kampları bu niyet ve gayeyle yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının devamında, “Yaz aylarında kampımızın güzelliğini tarif etmek mümkün değil. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe. Diriliş Kampı 1’de kız evlatlarımız 2,3 veya 4 gün hem spor yapacak, hem eğlenecek hem de bir şeyler öğrenecek. Çok iyi hatıralarla kamptan ayrılacaklar” ifadelerini kullandı.

Diriliş Kampı 1’in tanıtım töreninde Kılavuz Gençlik Liderlerinden Zehra Nur Alptürk şiir okurken Sümeyye Özdemir de konuşma yaptı. Özdemir, gençlere hayatlarında unutamayacakları anılara, dostluklara, kardeşliklere aracılık yaptıklarını belirtti. Törene katılan vatandaşlara günün anısına çam fidanı verildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verecek Diriliş Kampı 1’de kız öğrenciler yararlanacak. Diriliş 1 Kampı da tıpkı Diriliş 2 Kampı gibi geniş olanaklara sahip. Kampta okçuluk, matrak, paintball, macera, yürüyüş ve spor sahaları olmak üzere 6 ayrı spor parkuru bulunuyor.

Aynı anda 208 kişinin kamp yapabileceği bir alanda kurulu olan Diriliş 1 Kampı’nda 8 kişilik ranza sisteminin olduğu 26 adet bungalov ev yer alıyor. Kampta ayrıca mescit ve yemekhane de bulunuyor.