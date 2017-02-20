Diriliş Kampı’ndan Ülkü Ocakları geçti

Melikşah Taşkın’ın Başkanı olduğu Kocaeli Ülkü Ocakları, 17-19 Şubat tarihleri arasında Aytepe’de bulunan Diriliş Kampı’nda gerçekleştirdiği eğitim ve spor kampını noktaladı.

Kampın son gününde ziyarete gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ülkücü gençlere ülkücülüğün esaslarına ve Türk-İslam davasına ilişkin bilgiler aktardı.

İlk, ortaöğretim ve üniversite birimlerinden 300 kişinin katıldığı kampın birinci gününde Türk Eğitim Sen ve Kamu Sen İl Başkanı Yaşar Şanlı, "Türk Milliyetçiliğinin Tarihsel Kodları" konulu seminer verdi.

Kampta gençler çeşitli oyunlar oynadı, serbest saatleri spor yaparak, çevreyi tanıyarak geçirdi.

Kampın ikinci gününde sabah namazından sonra sabah kahvaltılarını yapan ülkücü gençler, spor ve trekking çalışması sonrası akşam yine eğitim gördü. Gebze Türkav Başkanı Ahmet Vicdan, seminerde Türkiye’deki güncel konuları ve yakın Türkiye Tarihi’ne dair bilgileri aktardı. Kampın üçüncü ve son günü kampı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ziyaret etti. Kılavuz, ülkücü gençlere ülkücülüğün esaslarından, tarihinden, ülkücü şehitlerden ve bugün ülkücülük davasının geldiği noktaları içeren, güncel konulara değindiği bir konuşma düzenledi. Kılavuz, bu kampın önemli bir bütünleşme özelliği taşıdığını anlattı, organize edenleri kutladı. Program toplu fotoğraf çekimi ve ok atma ile son buldu.