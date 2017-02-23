Diriliş Nesli Derneği kuruluyor

Yakup Ferdi Mehrekule’nin Başkanlığı’nı yapacağı Diriliş Nesli Derneği adıyla yeni bir derneği kurulması için çalışma başlatıldı.

Başiskele Serdar Mahallesi’nde faaliyet gösterecek derneğin kuruluşuyla ilgili yapılan toplantıya geniş katılım oldu. Yapılan toplantıda, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın desteği ile açılacak olan Gençlik Merkezi Projesi anlatıldı. Diriliş Nesli Derneği Başkanı Yakup Ferdi Mehrekule, en kısa zamanda Kocaeli’nin birçok ilçe ve mahallelerinde temsilcilikler açmayı planladıklarını söyledi. Açılacak gençlik merkezinde gençlerin kültür-sanat ve sporun çeşitli dallarında başarılı olmaları için destek sağlanacağı belirtildi. Toplantıya Körfez Kasabı sponsor olurken Aydınkent İmam Hatibi Yakup Ayaz’da destek verdi. Gençler, Başkan Hüseyin Ayaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayşegül KALAYCI