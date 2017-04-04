Diriliş Yürüyüşünün tanıtım toplantısı yapıldı 

Darıca Evet Platformu tarafından 7 Nisan Cuma günü Darıca'da gerçekleştirilecek olan “Diriliş yürüyüşü ve Uğur Işılak” konserinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Darıca Evet Platformu öncülüğünde 7 Nisan Cuma günü yapılacak olan Diriliş Yürüyüşü ve Uğur Işılak konserinin tanıtım toplantısı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tarafından yapıldı. Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa İltekin, Metin Söylemez, Özel Kalem Müdürü Mücahit Vural ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Darıca Evet Platformu tarafından 7 Nisan Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan Diriliş Yürüyüşü, saat 19.30’da Darıca Cami Mahallesi Sağlık Ocağından başlayıp, Çınaraltı mevkiinden devam ederek Darıca Demokrasi Meydanında sona erecek. Program Uğur Işılak konseri ile sona erecek.

“Güçsüz koalisyonların Türkiye’ye ne kadar zarar verdiğini gördük”

Toplantıda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Değişim başlıyor Meclis güçleniyor derken yeni sistemin ilk seçiminde 2019 tarihinde gerçekleşmiş olacak. Vatandaşımızın kafasına takılan sorular var. Bugün Türkiye mevcut sistemi ile çok partili sisteme geçtikten sonra 1950’li yıllardan 2017’ye kadar geldik. Güçsüz olan ve kontrolsüz şekliyle oluşturulan koalisyonların bu ülkeye ne kadar zarar verdiğini hep beraber gördük” dedi.

“İnsanların özgürce yaşayabilecekleri bir Türkiye için evet diyoruz”

Neden evet diyeceklerini açıklayan Karabacak, ”1978 yılında ülkenin istikrarsız bir şekilde yönetiliyordu ki, Gebze'de iki saat bir kilo kıyma almak için beklemek durumunda kaldık. Sonrasında anarşi, terör, birimize sağcı birimize solcu, birimize İslamcı dediler, askeri darbelerle birlikte Türkiye hep bir şekilde hizaya geçilmeye çalışıldı bu mevcut sistemin içerisinde. İnsan hak ve özgürlükleri istenilen seviyeye getirilemedi. Özellikle baktığınızda yüzde 95’i Müslüman olan bir toplumun içinde İslam’ın gereklerini yerine getiremeyen getirilmesine müsaade edilmeyen ortamlar var. Bu sistemin içerisinde bu ülkede tek tip insan yetiştirilmek adına hareket edilmiş ve insanlar üzerinde büyük baskılar oluşturulmuş. Düşünce, fikir, yaşantı, insanların özgürce, rahatça yaşayabilecekleri bir Türkiye istiyoruz. Bunun için evet diyoruz” şeklinde konuştu.

“Darıca’da yüzde 70 oy oranıyla geleceğiz”

Seçim çalışmalarında Darıca olarak neler yaptıklarını anlatan Karabacak, “Teşkilatımızla birlikte, oluşturduğumuz Seçim Koordinasyon Merkezimizle birlikte, yine bizim sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde oluşturduğumuz Evet Platformu ile birlikte iki koldan çalışmalarımızı şekillendirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında vatandaşımızın evine, sokağına, dükkanına, her noktasına ulaşabilmek adına iyi bir ekip, iyi bir kadroyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki, Darıca’da yüzde 70’lere varan oy oranıyla geleceğiz. Bir çalışma yaptık ve şuanda çok ilgi alaka gören, ödüllü kısa filim yarışması düzenledik. 18 - 25 yaş arası gençlerin katıldığı Kararım Evet kısa film yarışmasının şuanda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Demokrasinin beşiği dedikleri Avrupa’da demokrasi yok”

Avrupa’da yaşanan olaylara değinen Karabacak, “Avrupa İsviçre sokaklarında bir pankart gezdiriyor. Bu pankartta Sayın Cumhurbaşkanımızın başına silah dayanmış. Kim dayamış, terör örgütleri ve terör örgütlerini besleyen Avrupa. Benim liderime bunu yapamazsınız. Demokrasinin beşiği dedikleri Avrupa var ya, aslında demokrasi falan yok. Öyle bir şey yok. Akif’in dediği gibi, tek dişi kalmış canavar diyor Avrupa için. Bakın itleriyle, atlarıyla saldırmadılar mı? Ne yapmak istiyor bu insanlar. Bu insanlara sadece demokratik olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanının, Cumhurbaşkanının Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızla buluşup seçim çalışması yapmak istediler. 4 milyon insandan bahsediyoruz. Ama yaptıkları işe bakın. Terör örgütlerine bu işi veriyorlar ama benim insanıma demokratik haklarını kullanması için bu işi vermiyorlar. Atlarınızla da itlerinizle de gelseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bu ülke büyük bir ülkedir” dedi.

“En az 10 bin kişilik bir yürüyüş olacak”

Düzenleyecekleri Diriliş Yürüyüşü ile ilgili konuşlan Karabacak, “Darıca Evet Platformu ile çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de 7 Nisan akşamında Darıca’da Diriliş Yürüyüşünü başlatıyoruz. En az 10 bin kişilik büyük bir Diriliş Yürüyüşü ile Darıca Demokrasi Meydanında kardeşimiz Uğur Işılak’ın konseri ile de bu işi taçlandırmış olacağız” şeklinde konuştu.