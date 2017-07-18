Diş ağrısından kurtulma yöntemleri

Diş ağrısını hafifletmek için evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor.

Herkes hayatının bir döneminde diş ağrısı çekmiştir. Bu dayanılmaz ağrıyı yaşayanlar, nasıl bir kâbus olduğunu çok iyi bilir. Diş ağrısı, genellikle dişin çürümesi nedeniyle oluşan iltihap sonucunda ortaya çıkar. Birçok şey diş ağrısına neden olabilir. Tatlılar, şekerli içecekler, düzenli fırçalamama gibi. Diş ağrısıyla başa çıkmanın yolu, ağrının 2. gününde bir diş hekimine gitmektir. Fakat ağrıyı hafifletmek için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de bulunuyor. İşte rahatlamanın birkaç yolu.

Tuzlu su

Bir çay kaşığı tuzu, bir fincan kaynar suya karıştırıp bir 'ağrı kesici' gargara hazırlayın. Bu karışımı yaklaşık yarım dakika boyunca ağzınızın içinde döndürün ve sonra tükürün. Bu yöntem, ağrının yoğunluğunu düşürmekle kalmaz aynı zamanda şişme ve dişlerin etrafında biriken pislikleri temizler. İyi bir sonuç elde etmek için bu yöntemi sık sık tekrarlayabilirsiniz.

Etkilenen bölgeye buz tedavisi

Küçük buz küplerini plastik bir torbaya koyun ve ince bir bezle sarın. Torbayı yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca diş ağrısından etkilenen bölgeye uygulayın. Bu, sinirleri uyuşturacak ve bu nedenle sizi ağrıya karşı çok daha az duyarlı hale getirecektir.

Hidrojen peroksit ile gargara

Eczaneden % 3 hidrojen peroksit çözeltisi satın alın. Bakterileri öldürmek ve rahatsızlıktan kurtulmak için uzun süreli bir rahatlama sağlayacaktır. Ağzınızı hidrojen peroksit ile çalkalayın ve tükürdükten sonra birkaç kez suyla yıkayın.

Karanfil yağı uygulama

Karanfilin içerisindeki ağrı kesici özelliği olan maddeler, sinir uyuşturma konusunda harikadır. Ancak hassas dişeti dokularında dikkatli kullanılmalıdır. Bir pamuğa iki damla yağ damlatın ve dişe uygulayın. Yağ yerine karanfil tanesi de kullanabilirsiniz

Nane çayı

Nane çayı şişlik ve diş ağrısını azaltmada çok yararlıdır. Bir bardak kaynar suya, bir kaşık kurutulmuş nane yaprağı koyun ve yaklaşık 15 dakika demleyin. Soğumuş çayla ağzınızı çalkalayın.