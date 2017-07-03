'Diş beyazlatan market ürünleri kullanılmamalı'

Oral Lazer Uygulamaları Derneği Başkanı Nükhet Berk, "Markette veya internette satılan ürünlerle dişler beyazlatılmamalı." dedi.

Oral Lazer Uygulamaları Derneği Başkanı Nükhet Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diş sağlığının korunmasının birçok hastalığın oluşmasını engellediğini, estetik uygulamaların da hem diş ve diş eti sağlığı hem de güzel bir gülüş imkanı vermesiyle ruh sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Berk, diş ve diş eti üzerinde yapılan müdahalelerle dişlerin çenede yeniden konumlandırılabildiğini belirterek, dişlerin uygun yerlere yerleştirilerek ve büyültme ya da küçültme yapılarak yüz yapısına uygun bir gülümseme kazandırılabildiğini anlattı.

"Diş yapılarında bir bozukluk veya genetik faktörler olmadığı sürece gençlerin dişleri genellikle beyazdır. Yaşlanma, diş minelerinin çizilmesi ve sigara, aşındırıcı veya koyu renkli içeceklerin sık tüketimi nedeniyle dişler yıllar içinde daha koyu renk alır. Dişlerin beyazlatılması, diş hekimleri tarafından uygulanan kimyasal maddelerle veya dişlerin yüzeyinde minimal veya hiç aşındırma yapılmadan uygulanan, takma tırnak gibi yapışan ince porselen yüzeylerle sağlanabilir. Asla markette veya internette satılan ürünlerle dişler beyazlatılmamalı. Çünkü, bu maddeler mine yüzeyini çizer, bir daha geri dönüşümü olmayacak şekilde dişler renklenir."