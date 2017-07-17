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Diş çıkaran bebek nasıl rahatlatılır

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Diş çıkaran bebek nasıl rahatlatılır
Bu önerilerle, siz de diş çıkaran bebeğiniz de rahat bir gece geçirebilirisiniz.

Annelerin en sıkıntı çektiği dönem bebeklerin diş çıkardığı zamanlardır. İlk görüldüklerinde ev halkına bayram yaptıran bu durum, bebekler için bir hayli rahatsızlık verici. Bebeğin huzursuz , mutsuz, acı çektiği diş dönemini en az rahatsızlıkla atlatmak için bazı yollar bulunuyor. Bu önerilerle, siz de diş çıkaran bebeğiniz de rahat bir gece geçirebilirisiniz.

Diş çıkaran bebeği rahatlatmanın yolları

Sıkıntı çeken bebeğin diş etine hafif basınç uygulanırsa bebekte bir rahatlama görülür. Bu nedenle anne babaların ellerini yıkadıktan sonra bir parmağını o bölgeye hafifçe bastırması veya bebeğin temiz bir bezi ısırmasına izin vermesi uygundur.

Eğer diş çıkarma ağrı ve iştahsızlığa yol açıyorsa, bazen beslerken farklı bir biberon ucu veya ağızlı bardak kullanılması onun daha rahat beslenmesine zemin sağlayabilir.

Soğuk nesneler diş etindeki kızarıklık ve şişliği azaltabilir.  Bu nedenle tecrübeli ebeveynler temiz, dondurulmuş bezleri kullanırlar. Aynı zamanda su içeren dişlikler vardır ve buzdolabında soğutularak kullanılırlar. Bununla birlikte diş etlerine uzun süreli aşırı soğuk uygulama önerilmez. Bebeğin boğulmasına neden olabilecek herhangi bir şeyi ağzına götürmesine izin verilmemesi üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır.

Ağrı kesici kullanımı

Diş etlerine sürülen ilaçlar: Eczaneden alınabilecek bazı ilaçlar ağrı kesmek amacıyla doğrudan diş etlerinin üstüne sürülebilir. Diş etlerini belirli bir süre için uyuşturan maddeler içerirler. Kısa süreler için yardımcı olabilirler, ancak bazı çocuklar bunların tat veya yarattığı etkiyi beğenmeyebilirler. Bu ilaçların bebeğin boğazına değmemesini sağlamak önemlidir çünkü o bölgenin uyuşması öğürme refleksini hafifletebilir ve yemeklerin akciğerlere kaçmasına neden olabilir.

Ağız yoluyla alınan ağrı kesiciler: Parasetamol veya ibuprofen içeren ilaçlar ağrının azaltılmasında faydalı olabilirler. Bunlar daha önce bahsedilen yöntemler denendikten sonra birkaç kez verilebilir. Diş çıkarırken çok ilaç kullanmamak daha uygundur çünkü altta yatan başka bir hastalığın yarattığı ateşi düşürebileceğinden ebeveynleri ve doktoru o hastalıktan habersiz bırakabilir. Bebeklere aspirin içeren ilaçlar verilmemelidir.

Diş çıkarmak normaldir. Bu nedenle bundan doğabilecek sorunlara geniş bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekir. Çoğu bebek ve çocuklarda eninde sonunda 20 süt dişi çıkmakta bu dişler düştükten sonra da yerine 32 kalıcı diş gelmektedir, anne babaların bu süreç boyunca duyarlı ve dikkatli olmaları yeterlidir.

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