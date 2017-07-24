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Diş eti kanaması neden olur?

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Diş eti kanaması neden olur?
Bir sağlık sorununa dönüşmeden önce, diş eti kanamasının önüne geçin.

Vücudumuzdaki bazı sinyaller, bize neye ihtiyacımız olup olmadığını anlatıyor. Bazen bir hastalığı bazen de bir eksikliği işaret ediyor. Bunlardan biri de dişlerimiz. Eğer dişinizi fırçalarken sürekli olarak diş etleriniz kanıyorsa, bu C vitamini eksikliğinin bir göstergesidir. Bir sağlık sorununa dönüşmeden önce, diş eti kanamasının önüne geçmek gerekiyor.

C vitamini nelerde bulunur?

Eğer diş eti kanamasından şikâyetiniz varsa, beslenmenize eklemeniz ve sıkça yemeniz gereken sebzeler var. Vücuttaki C vitamini takviyesi için narenciye, ıspanak, yeşil ve kırmızı biber, domates, lahana, karnabahar ve brokoliyi sofranızdan eksik etmeyin.

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