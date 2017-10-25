Diş Fakültesi Hastanesi yolunun ikinci kısmı yapılıyor

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin gerekli görülen yerlerinde yeni yollar oluşturuluyor. Başiskele Yuvacık bölgesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Kullar ve Yuvacık’ı birbirine bağlayan Hürler Caddesi’nin (Ortadil Yolu) devamında yol çalışması yapıyor. Çalışma Diş Fakültesi Hastanesi ve bölgesine ulaşım için de kestirme yol olacak.

600 METRE YOL

Kullardan kestirme bir şekilde Diş Fakültesi Hastanesi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar yol çalışmanın tamamlanmasıyla bu güzergâhı kullanabilecekler. 600 metre uzunluğundaki yol bölümü 8 metre genişliğinde yapılıyor. Caddenin bir tarafı 4 buçuk metre genişliğinde bisiklet ve yürüyüş yollu, diğer tarafı 2 buçuk metre bisiklet ve yürüyüş yollu olarak uygulanıyor.

YUVACIK’A ALTERNATİF ULAŞIM

Yol imalatının 600 metrelik kısmına bin 360 ton asfalt serildi. Yol zeminine ise yaklaşık 4 bin 830 ton asfalt altı malzeme döküldü. Devam eden çalışmada menfez uygulaması gerçekleştiriliyor. Yol çalışmaları tamamlandığında Hürler Caddesi (Ortadil Yolu) Yuvacık’a ulaşım için de alternatif bir yol olarak kullanılabilecek.

