  • BIST 92.039
  • Altın 150,096
  • Dolar 3,6503
  • Euro 3,9226
  • Kocaeli 8 °C

Diş fırçanızı banyoda saklamayın

»
Diş fırçanızı banyoda saklamayın
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin banyo temizliği ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, banyonuzdaki diş fırçaları çok miktarda bakteri barındırabiliyor. İşte detaylar...

Hepiniz diş fırçanızı yıllardır banyonuzda, aynanızın önünde saklıyorsunuz, değil mi? Peki sifonu çektiğinizde havaya karışan bakterilerin fırçanıza bulaşabileceğini hiç düşündünüz mü? Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyardı: "Diş fırçanızı banyoda, özellikle de klozete yakın bir şekilde asla saklamayın!”

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin banyo temizliği ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, banyonuzdaki diş fırçaları çok miktarda bakteri barındırabilir. Ayrıca araştırmacılar diş fırçanızı mikroplardan korumak için ilk yardım dolabına veya seyahat kabına koymanın da kötü bir tercih olduğunu özellikle belirtiyor. Mikropların yayılmasını en aza indirmenin yolu, tuvalette sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmanızdan ve bunu alışkanlık haline getirmenizden geçiyor.

Diş Hekimi Kökdemir, "Banyoda aynamızın önündeki, özellikle birden fazla fırçanın bir arada bulunduğu diş fırçası saklama bardaklarında bakteriler fırçadan fırçaya geçebilir. Diş fırçanızı, diğer diş fırçalarıyla temas etmeyecek şekilde yüksek bir yerde muhafaza etmeli ve mikropların yayılmaması için sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmalısınız” diyerek uyardı.

Toz ve bakterilerden koruyun

Kökdemir, "Ayrıca sabah ve akşam olmak üzere iki farklı diş fırçası kullanarak bir sonraki diş fırçalamaya kadar fırçanızın tamamen kurumasına olanak tanıyabilirsiniz. Tabii üzerinde havalandırma delikleri bulunan kapaklı diş fırçalarından kullanmak da fırçanın üzerine gün boyu tozların ve bakterilerin yerleşmesini azaltır” dedi.

Odanızın bir köşesinde kurutun

Özellikle evde çocuğu olan ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kökdemir, "Diş fırçanızı banyodan yayılan mikroplardan korumak için kapalı alanda saklıyor olabilirsiniz. Fakat diş fırçalarınızı küçük ilaç dolabı veya diş fırçaları için yapılmış kutulara koymak, fırçanızın kurumasını engelleyip bakteri oluşumuna sebebiyet verir. Bu yöntem de sağlıklı bir yöntem değildir. Kullandıktan sonra fırçanızı iyice durulayın, havayla kuruması için yatak odanızın bir köşesinde fincanın içerisinde dik şekilde saklayın. Üç ayda bir diş fırçanızı mutlaka değiştirin” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava kirliliği kolesterolü olumsuz etkiliyor19 Nisan 2017 Çarşamba 20:23
  • Sağlıkta Endüstri 4.019 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
  • Askeri hastanelere yeni düzenleme18 Nisan 2017 Salı 23:11
  • Çay içmek hafızayı koruyor18 Nisan 2017 Salı 22:52
  • Maden suyu içerken dikkat!14 Nisan 2017 Cuma 23:57
  • Burun kanatları ve dudak üstünüze vazelin sürerseniz...14 Nisan 2017 Cuma 22:43
  • Grip kaynaklı ölümleri önleyebiliriz14 Nisan 2017 Cuma 11:15
  • Sağlık Sokağında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması13 Nisan 2017 Perşembe 21:05
  • Büyükşehir’den iki hastaneye hipotermi cihazı13 Nisan 2017 Perşembe 15:39
  • Özel Konak, komşuda13 Nisan 2017 Perşembe 09:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti