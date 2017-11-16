Dış pazar fiyat yükseltti
İzmit Perşembe Pazarı’nda fiyatlar, geçen haftaya göre yükselme eğilimindeydi. Bunda hava şartları kadar, ürünlerin ihracata gönderilmesinin de büyük payı vardı.
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ARTANLAR, AZALANLAR
Patlıcan, taze soğan, barbunya, ithal muz, sivri biber, mantar, kavun, hünnap, fiyatı yükselen ürünler oldu. Domates, üzüm, eşme ayvası, siyah üzüm, beyaz lahana, cennet hurmasında ise düşüş yaşandı. Yeni ürün brokoli ise kilosu 3.5 TL’den satıldı.
HAMSİ 10 TL
Balık tezgahlarında ise istavrit yükselişe geçerek 13 TL’den satıldı. Palamut’un tanesi ise 8-15 TL arası değişkenlik gösterdi. En çok satışı olan hamsi ise fiyatı değişmedi 10 TL’den satıldı.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : İzmit, Perşembe Pazarı
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