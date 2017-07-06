Dış transferde ilk imza Bergama’dan Cihan İlkme

Yeni sezon öncesinde iç transferi bitirmek isteyen gölcükspor, dış transferde de ilk imzayı Bergama Belediyespor’dan cihan İlme’ye attırdı.

ORTA SAHADA OYNUYOR

Gölcükspor’un yeni transferi Cihan İlkme, geçen yıl 3.lig takımlarınran bergama belediyespor’da oynadı. Ön liberoda görev yapan 1993 doğumlu Cihan, futbola İzmir7de başladı. Karşıyaka’da profesyonel olan Cihan, daha sonra Batman petrolspor, hatayspor, Gaziosmanpaşa takımlarında forma giydi. Cihan, son iki yılını Batman petrolspor ile bergama Belediyespor’da geçirdi. Cihan, Gölcükspor’un bu sezon dış transferde Yiğitali’den sonra ilk transfer oldu.