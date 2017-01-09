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Dışarda kar, Dolphin’de tiyatro

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Dışarda kar, Dolphin’de tiyatro
Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun (KBT) çocuk oyunculara yönelik 7.Sahnesiz Oyunlar Buluşması tiyatro etkinliklerinin yenisi Dolphin AVM’de başladı.

Çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar, hafta sonları iki hafta boyunca gün boyu Dolphin AVM’nin 2.katında oyunlarını sergiliyor. Hafta sonu son derece renkli oyunları Dolphin AVM’ye gelenler ilgiyle izlerken, dışarıdaki kar ve soğuğun yerini, Dolphin’de tiyatronun sıcaklığı aldı.

Dolphin AVM’de KBT etkinliği ilk gün üç oyunla açıldı. 7-8 yaş grubu “İmece” ile perde açtı. 9-10 yaş grubu “Eyvah Oyun Başlıyor”, 12-13 yaş grubu da “Alabora”  ile sahne aldı.

Çocuk oyuncuların yeteneklerini sergilediği oyunlar, tiyatroseverlerden tam not aldı. Oyunları izlemeye Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, KBT eğitmenleri, çocuk oyuncular, aileleri ve çok sayıda tiyatrosever oyunları keyifle izledi. 

GRUP ABAKÜS
Grup Abaküs’te yer alan Öykü Hamzaçebi, Deniz Durmuş, Ege Aden Arslankaya, Neva  Cankaya, Bartu Yerge, Arda Ela Atun, Gökçe Karakaş, Nil Sabuncu, Derin Cansın Ör, İmece’deki performanslarıyla büyük beğeni topladı. İmece’de grup, aından da anlaşıldığı gibi fotoğraf çekerek eğlenmeye çalıan iki grubun arasındaki dayanışma ele alındı.

GRUP PAPİRÜS
Grup Papirüs ise, “Eyvan oyun başlıyor” ile gösteriye çıktı. Ülkeden ülkeye turne yaparak oyunlar oynayan sirk sanatçılarının serüveninin anlatıldığı oyunda 9-10 yaş grubu çocuk oyuncuları Dicle Zeynep Küçük, Hatice Azra Buğday, Beliz Balbal, Tuana Güldibi, Defne Şener, Neva Miraç Kıcıman, Elif Beren Serin, Yağmur Yıldız, Ece Naz Seymen, Arif Önay Erker, Adaberk Çiftçi, Elif Bilgin, Pilin Hoşdil, Elif Kaya, Cemre Epözdemir, Yağız Özgür Gökhan, Ayşe Zehra Bayrak, Gülşah Özdemir ve Güven Asel Çapar rol aldı. 

GRUP ABSÜRD
Hayatımızda büyük bir yer edinen cep telefonlarının hikâyesinin anlatıldığı “Alabora” adlı oyunu ise Grup Absürd oyuncuları sahneledi. Sözsüz, hareket odaklı, beden dilini zorlayan bir sosyal medya eleştirisi olan oyunda 11-12 yaş grubunda Sena Seymen, Gün Çınar Yüksel, Zeynep selin Özgirçek, Güneş Büyükarman, Esma Polat, Doğanberk Ercan, Jülide Tolun, İrem Bilir, Yağmur Ercan, Mehmet Özer, Yağmur Küçükbalcı, Duru Erçevik, Yağmur Baydoğan, Melike Sude Toplu ve Sude Gizem Kanca rol aldı.

Şennur YILDIZ


 

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