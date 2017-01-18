Disiplin Kuruluna sevk edildik

Yeşil-Siyahlı takım ilk yarıda Ankara Demir ve Karacabey deplasmanında da aynı eylemden disipline sevk edilmiş ve para cezası almıştı. Dış sahada eylemin üçüncü kez tekrarlanmasından dolayı ilgili talimat gereği Kocaelispor’a 2 bin TL para cezası verilecek.
Kocaelispor iç sahada da üç kez çirkin tezahürattan ceza aldı. Talimat gereği 5’nci tekrarla birlikte seyircisiz oynama cezaları başlıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin hem içerde, hem dışta birer hakkı kaldı. Bu arada hafta sonundaki maçla ilgili olarak Tekirdağspor hem saha olayları, hem çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.
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