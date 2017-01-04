  • BIST 76.773
  • Altın 133,732
  • Dolar 3,5798
  • Euro 3,7291
  • Kocaeli 0 °C

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Teröristin kimliği belli oldu

»
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Teröristin kimliği belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi

Çavuşoğlu, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlıyor.

Saldırganın kimliği belirlendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi." dedi.

'Suriye'de artan ihlaller Astana sürecini akamete uğratabilir'
Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlallerine ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor." dedi.

İran'ın da Suriye'de garantörlüğünün gereğini yapması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım" diye konuştu.

'PYD'nin Astana'daki müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuk'
Çavuşoğlu, "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın da bunu anladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı." dedi.

Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi." diye konuştu.

'Büyükelçiye suikast düzenleyen saldırgan FETÖ'ye bağlı'
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganla ilgili sakan Çavuşoğlu, "Bizim elimizdeki bilgi ve belgelere göre bu şahıs, FETÖ terör örgütüne bağlı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 373 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şükrü Karabacak: Sibirya'da buna benzer sıkıntılar yoksa…04 Ocak 2017 Çarşamba 08:56
  • Ünlü: “Sandığa da, hukuka da saygılıyız”04 Ocak 2017 Çarşamba 08:40
  • OHAL 3 ay daha uzatıldı04 Ocak 2017 Çarşamba 00:00
  • Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti03 Ocak 2017 Salı 21:44
  • Yaşanan elektrik arızaları hakkında konuştu03 Ocak 2017 Salı 21:08
  • Kocaeli'nin bu bölgelerinde günlerdir elektrik yok03 Ocak 2017 Salı 20:35
  • Barboros Şansal tutuklandı03 Ocak 2017 Salı 19:58
  • Derince’deki toprak kayması mağdurları:“Deprem zamanı gibi evlerimize girmeye korkuyoruz”03 Ocak 2017 Salı 17:00
  • İzmit Meclisi’nde sorunlar tartışıldı03 Ocak 2017 Salı 15:13
  • Dilovası Belediyesi 2017’nin ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi03 Ocak 2017 Salı 14:28
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kuralcılığın sınırı olmalı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti