DİSK’ten Ateş’e destek

DİSK’e bağlı sendika başkanları; yayınlanan KHK ile 657 sayılı kanunun 137 ve 138’inci maddeleri kapsamında görevinden ihraç edilen Büro Emekçileri Sendikası(BES) Şube Başkanı Gülizar Ateş’e destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, DİSK’e bağlı sendikaların başkanları, BES Şube Başkanı Gülizar Ateş ve KESK’ e bağlı sendikaların başkanları ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ziyarette konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “Öncelikle tekrar birlikte mücadele içinde olduğumuz Gülizar başkanın bugün ve yarın emek ve demokrasi mücadelesinde yalnız olmayacağını ve bu hukuk dışı uygulamanın bir an önce son bulmasını ve gerçek anlamda da bu ülkede demokrasi isteyenlere bu tür mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu ülkede 15 Temmuz’da birlikte bu ülkeyi yönetenler belli bir sürede bu ülkeyi bu noktaya getirenler rejimi tehlikeye atacak noktalara getirdiler. Bizler sadece emeğin gerçek değerinin kabul görmesini, demokrasinin bu ülkede mücadelesinin ve insanların eşit olarak fayda alması için mücadele veren kurumsal yapılarız. Bu gün gelinen noktada iktidarın kendine muhalefet olarak gördüğü bizim gibi kurumsal yapılara baskı metotları KHK’larda Gülizar arkadaşımızın başına geldiği gibi işyerinden ettiler. Bu uygulamaların demokrasiye sığmadığını ifade etmek istiyoruz” dedi.

DİSK İLE KARDEŞ SENDİKAYIZ

BES Şube Başkanı Gülizar Ateş ise, “DİSK’e duyarlı davranıp sendikamızı ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz sonrası AKP iktidarı gerçek suçluları ortaya çıkarmak yerine, emek örgütlerine saldırmaya başladı. Muhalif olarak gördüğü KESK’ e karşı bir cephe oluşturmuştur. DİSK kardeş sendikamızdır. Alanlarda birlikte mücadele ettik. DİSK 1970’lerde kapatılmaya çalışıldı. 1980 darbesinde kapatıldı. Genel başkanlarının öldürüldüğünü, işçi arkadaşların alanlarda katledildiğini biliyoruz. KESK bugün gelinen noktada 15 Temmuz sonrası şube başkanları, genel başkan, ilçe temsilcileri, üyelerin ihraç edilerek kapatılmaya çalışılıyor. İhraç ederek, üyeleri korkutarak KESK’ten istifa ettirmeye çalışmaktadırlar. Emek mücadelesine devam edeceğiz. Çalışanların köleleşmesine, patronların çıkarmak istedikleri yasalara karı duracağız. DİSK ile beraber mücadeleye devam edeceğiz.”

Ayşegül KALAYCI