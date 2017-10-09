Diyabete dikkat çekmek için pedal çeviren bisikletçi İzmit’te mola verdi
Diyabet hastalığına dikkat çekmek için Ürdün'den yola çıkan bisikletçi Ahmad Jamal, İzmit'te verdi.
A+A-
23 gün önce Gürcistan’ın Batum kentinden yola çıkan ünlü bisikletçi, Karadeniz bölgesini takip ederek İzmit’e ulaştı. Günlerdir pedal çevirerek diyabet hastalığına dikkat çeken Jamal, İzmit Belediyesi’nin Bisiklet Eğitim Pistin’de bir süre mola verdi. İzmit’te dinlendikten sonra tekrar yollara düşen Ürdünlü bisikletçi turunu İstanbul’da sonlandıracağını söyledi.
Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler : Diyabet, İzmit, mola, Ahmad Jamal
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.