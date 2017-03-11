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Diyadin’de hizmet kapıda

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Diyadin’de hizmet kapıda

İçişleri Bakanlığı ve Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’ne danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit’teki örnek projelerini çok kısa sürede Diyadin de de hayata geçirdi. İzmit’te tek tek hanelere gidilerek belediyenin ve devletin varlığını en güzel şekilde vatandaşlara hissettiren Hizmet Kapınızda Projesi Diyadin’de de oluşturularak vatandaşların kapılarını çalmaya başladı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER

Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti olan Hizmet Kapınızda Projesi, Diyadin’de özel giydirilmiş araç ve üç kişilik bir ekiple yürütülüyor. Ekip, ilçe de mahalle ve sokakları gezerek çalmadık kapı bırakmıyor. Hatta ulaşılamayan evler daha sonra tekrar ziyaret edilerek vatandaşlarla görüşmeler sağlanıyor.  Ev ziyaretleri kapsamında şimdiye kadar üç mahallede 2000 den fazla vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerde bulunuldu.

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