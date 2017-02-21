Diyanet Vakfı, 50 kapasiteli öğrenci yurdu açtı

İl Müftüsü Yusuf Doğan, bugün makamında düzenlediği basın toplantısında Diyanet Vakfı faaliyetlerini anlattı; Nisan ayında başlaması restorasyonuna başlanması beklenen Yenicuma Camii’nin durumu hakkında bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir birimi olmadığını halkın desteği ile faaliyetler yaptığını belirten İl Müftüsü Doğan, vakıfın öğrencilere yurt ve burs-eğitim desteği sağladığını, İzmit’te, Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde 40 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Konukevi ve Bayındırlık Kalıcı Konutları’nda da 10 öğrenci kapasiteli 2 daire kiraladıklarını ve eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Doğan, “Konukevi ve öğrenci evlerinde ağırlıklı olarak İlahiyat Fakültesi öğrencileri kalıyor. Yurtlarda ücretsiz olarak kalan öğrencilere burs-eğitim yardımı da veriliyor. Başarılı milli ve dini değerlere sahip nesil yetiştirme gayretindeyiz.” dedi. Doğan, uygun yerlerde arsa bulmaları halinde yeni yurtlar yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yürüyüş Yolu üzerinde Diyanet Yayınevi’ni açmak için yer arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Yer tutulduktan sonra Diyanet Yayınevi’nde dini kitapların satışının yanı sıra kitap okuma, çay içme ve eğitim gibi hizmetler verilecek.” dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün restorasyonu başlayacak Yenicuma Camii’inin boşaltılmasını istediğini açıklayan İl Müftüsü Doğan, “Valimiz girişimleri ile Yenicuma Camii’nin restorasyonunun; restorasyonu bitmek üzere olana Orhan Camii’nin ibadete açılmasının ardından başlayacak. Mart ayı sonunda Orhan Camii’nin ibadete açılmasını bekliyoruz. Ardından Yenicuma Camii’nde çalışma başlatılacak. Yenicuma için geçici bir ibadet yeri için arayış içindeyiz.” dedi. Camileri hayatın merkezine koyma gayreti içinde olduklarını ve Kocaeli’nin pilot il olduğunu belirten İl Müftüsü Doğan, Camilerin hayatın merkezinde olduğu model oluşturmak için çalıştıklarını, camiler, gençlik merkezlerinde okuma salonları ile sosyal aktiviteler yapabilecekleri yerlerde, Paydaş kurumlarla öğrencilerin okul dışında nitelikli zaman geçirmeleri, okul derslerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

HAC KURALARI 24 ŞUBAT’TA

Bu yıl kutsal topraklara gitmek için önkayıt yaptıran haça adayları kura heyecanı yaşıyor. Hac kuraları, 24 Şubat Cuma günü 15.00’te Ankara’da çekilecek. Aynı gün 23.00’ten itibaren kura sonuçları listesi Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden yayınlanacak. Hac kesin kayıtları 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında sadece İl Müftülüklerinde yapılacak.



