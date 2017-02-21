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Diyanet Vakfı’ndan yeni öğrenci yurtları 

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Diyanet Vakfı’ndan yeni öğrenci yurtları 
Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan bugün düzenlediği basın toplantısında, üniversitede ikinci yarı yıl eğitimin başlaması ile birlikte Diyanet Vakfı’nın açtığı iki öğrenci yurdunun müjdesini verdi. 

40 KİŞİLİK KIZ YURDU

 Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi, Kocaeli Devlet Hastanesi Mevkii’ndeki bir binayı tefriş ederek 40 öğrenci kapasiteli kız yurdu haline getirdi. Bu yurda KOÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi kızlar yerleşti.  Binanın bir bölümü de kız konukevi olarak düzenlendi.
 

10 KİŞİLİK ERKEK YURDU

Diyanet Vakfı ayrıca Gündoğdu’daki Bayındırlık Bakanlığı Konutları Bölgesi’nde bir daireyi kiralayarak, burayı da 10 öğrenci kapasiteli erkek yurdu haline getirdi. Öğrenciler yurtta ücretsiz kalıyor. Hepsi, hizmetten son derece memnun. 

HALKIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

İl Müftüsü Yusuf Doğan, Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir birim olmadığını, halkın desteği ile hizmet verdiğini söyledi. Doğan, “Öğrencilerimiz yurtlarda ücretsiz kalıyor. Ayrıca burs desteği veriyoruz. Milli ve dini değerlere uygun nesil yetiştirme gayretindeyiz” dedi. Diyanet Vakfı İzmit’te kitap satışının da yapılacağı bir kafe kurmak için de kiralık bina arıyor.
 

HAC KURASI 24 ŞUBAT’TA

Müftü Doğan bugünkü basın toplantısında daha önce 23 Şubat olarak açıklanan hac kurasının 24 Şubat günü saat 15.00’de Ankara’da çekileceğini açıkladı. Doğan, aynı gün gece saat 23.00’den itibaren kura sonuçlarının internette açıklanacağını, kesin kayıtların da 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında yapılacağını söyledi.  
 

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