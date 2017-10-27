Diyarbakır çıkarması

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bugün siyasi parti il başkanlarıyla birlikte ilimizde görev yapan ve Diyarbakır’a atanan Kocaeli eski Valisi şimdiki Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etmek üzere Diyarbakır’a gitti. Vali Güzeloğlu; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'yü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu'nu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik'i, BBP İl Başkanı Serhat Duyar'ı,DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül'ü ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman'ı makamında ağırladı. İl başkanları Vali Güzeloğlu'yla sohbet edip hatıra pozu çektirdi.

SARIBAY GİTMEDİ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarına katılacağını, bu nedenle Diyarbakır’a gitmeyeceğini açıklamıştı.

İl başkanları Diyarbakır’a uçtu