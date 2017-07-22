  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 19 °C

Diyarbakır’a "Kardeşlik Parkı"

»
Diyarbakır’a "Kardeşlik Parkı"
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri il sınırlarını aşıyor.

Mardin’de vatandaşların büyük bir memnuniyetle karşıladığı parkları hizmete sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de Diyarbakır’da park yapmak için kolları sıvadı. Kocaeli’de pek çok örneği olan parklar büyüklerin dinlenebileceği çocukların neşe içinde oynayarak eğlenebileceği alanlar olarak tasarlanıyor. 

40 BİN METREKARE
40 bin metrekare alanda kurulacak olan Diyarbakır Kardeşlik Parkı iki bölümden oluşacak.  10 bin metrekare alandan oluşan birinci bölümde Osmanlı mimari özelliğini yansıtan büyük bir çeşme bulunacak. Alanda bin 500 metrekare genişliğinde havuz oluşturulacak ve bu havuzun içinde kafeterya yer alacak. Parkta, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, çim tırmanma tepesi ve wc bulunacak. 

SPORTİF AKTİVİTE ALANLARI
30 bin metrekarelik ikinci alan ise daha çok sportif aktivitelerle donatılacak. Bu alanda voleybol ve basketbol sahası, soyunma odaları,  tribün, kafeterya, çocuk oyun alanı bulunacak. Alanda ayrıca 
fitness alanı, koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet yolu, oturma ve dinlenme alanları ile kamelya ve çeşmeler yer alacak.

8 FİRMA TEKLİF VERDİ
Büyükşehir Belediyesi parkın yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 8 firma teklif verdi. En düşük teklif 2 milyon 998 bin TL ile GNR İnşaat’tan gelirken en yüksek teklifi 7 milyon 441 bin TL ile Mehmet Sıtkı Erbatur verdi.     

Firmalar                                                        Teklifler 
GNR İnşaat                                                  2 milyon 998 bin TL
Mehmet Erdal Balanlı + Yeni Mutlu İnşaat    5 milyon 132 bin TL
Hel Daş Harita İnşaat                                    5 milyon 165 bin TL
Eryapı Grup İnşaat + Bay-Den İnşaat         5 milyon 307 bin TL
Nur-Sa İnşaat                                             5 milyon 374 bin TL
Işıklı Grup + Yiğit Ağa İnşaat                    6 milyon 666 bin TL
Nuri Akyol                                              6 milyon 921 bin TL
Mehmet Sıtkı Erbatur                            7 milyon 441 bin TL

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ayaz Şehit Halisdemir'in kabrinde dua etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:47
  • Takım arkadaşlarını unutmadılar22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:24
  • Vali Aksoy'a ziyaretler22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
  • Körfez sahilinde terk edilmiş tekneler için uyardılar22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:21
  • Körfezli minibüsçülerden Ulaşım Park’a yeni hat tepkisi22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:57
  • Kocaeli'de bu güne dikkat! Sıcaklık yükseliyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:30
  • Ağaçlar kurudu, köylüler üzgün22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:50
  • "Savaşlarda Kalaşnikof yerine akıllı telefon dönemi"22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
  • Fuar’da Göksel’le Pişmaniye gecesi22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:22
  • Ormandaki kulübeler yıkılıyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti