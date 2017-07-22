Diyarbakır’a "Kardeşlik Parkı"

Mardin’de vatandaşların büyük bir memnuniyetle karşıladığı parkları hizmete sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de Diyarbakır’da park yapmak için kolları sıvadı. Kocaeli’de pek çok örneği olan parklar büyüklerin dinlenebileceği çocukların neşe içinde oynayarak eğlenebileceği alanlar olarak tasarlanıyor.
40 BİN METREKARE
40 bin metrekare alanda kurulacak olan Diyarbakır Kardeşlik Parkı iki bölümden oluşacak. 10 bin metrekare alandan oluşan birinci bölümde Osmanlı mimari özelliğini yansıtan büyük bir çeşme bulunacak. Alanda bin 500 metrekare genişliğinde havuz oluşturulacak ve bu havuzun içinde kafeterya yer alacak. Parkta, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, çim tırmanma tepesi ve wc bulunacak.
SPORTİF AKTİVİTE ALANLARI
30 bin metrekarelik ikinci alan ise daha çok sportif aktivitelerle donatılacak. Bu alanda voleybol ve basketbol sahası, soyunma odaları, tribün, kafeterya, çocuk oyun alanı bulunacak. Alanda ayrıca
fitness alanı, koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet yolu, oturma ve dinlenme alanları ile kamelya ve çeşmeler yer alacak.
8 FİRMA TEKLİF VERDİ
Büyükşehir Belediyesi parkın yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 8 firma teklif verdi. En düşük teklif 2 milyon 998 bin TL ile GNR İnşaat’tan gelirken en yüksek teklifi 7 milyon 441 bin TL ile Mehmet Sıtkı Erbatur verdi.
Firmalar Teklifler
GNR İnşaat 2 milyon 998 bin TL
Mehmet Erdal Balanlı + Yeni Mutlu İnşaat 5 milyon 132 bin TL
Hel Daş Harita İnşaat 5 milyon 165 bin TL
Eryapı Grup İnşaat + Bay-Den İnşaat 5 milyon 307 bin TL
Nur-Sa İnşaat 5 milyon 374 bin TL
Işıklı Grup + Yiğit Ağa İnşaat 6 milyon 666 bin TL
Nuri Akyol 6 milyon 921 bin TL
Mehmet Sıtkı Erbatur 7 milyon 441 bin TL
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