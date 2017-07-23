Diyarbakır’a “Kardeşlik Parkı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’da 40 bin metrekare alanda Kardeşlik Parkı oluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri il sınırlarını aşıyor. Mardin’de vatandaşların büyük bir memnuniyetle karşıladığı parkları hizmete sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de Diyarbakır’da park yapmak için kolları sıvadı. Kocaeli’de pek çok örneği olan parklar büyüklerin dinlenebileceği çocukların neşe içinde oynayarak eğlenebileceği alanlar olarak tasarlanıyor.

2 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

40 bin metrekare alanda kurulacak olan Diyarbakır Kardeşlik Parkı iki bölümden oluşacak. 10 bin metrekare alandan oluşan birinci bölümde Osmanlı mimari özelliğini yansıtan büyük bir çeşme bulunacak. Alanda bin 500 metrekare genişliğinde havuz oluşturulacak ve bu havuzun içinde kafeterya yer alacak. Parkta, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, çim tırmanma tepesi ve tuvalet bulunacak.

8 FİRMA TEKLİF VERDİ

30 bin metrekarelik ikinci alan ise daha çok sportif aktivitelerle donatılacak. Bu alanda voleybol ve basketbol sahası, soyunma odaları, tribün, kafeterya, çocuk oyun alanı bulunacak. Alanda ayrıca spor alanı, koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet yolu, oturma ve dinlenme alanları ile kamelya ve çeşmeler yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi parkın yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 8 firma teklif verdi. En düşük teklif 2 milyon 998 bin TL ile GNR İnşaat’tan gelirken en yüksek teklifi 7 milyon 441 bin TL ile Mehmet Sıtkı Erbatur verdi.