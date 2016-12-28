Diyarbakır’a yeni transfer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde önemli görevler üstlenen Mehmet Kesen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Daire Başkanı olarak gidiyor.
KADROSU KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ’NDEYDİ
1971 Ordu doğumlu olan Mehmet Kesen ilimize Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili olarak gelmiş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanlığı yapmıştı. Kadrosu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde olan Kesen, yeni yılda Diyarbakır Belediyesi’ndeki görevine başlayacak.
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