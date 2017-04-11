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Diyarbakır'da panzer onarımı sırasında patlama: 4 yaralı

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Diyarbakır'da panzer onarımı sırasında patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. 

Bina kısmen çöktü
Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu.

Çökmenin meydana geldiği binada AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

Gaz sızıntısı uyarısı
Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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