Diyarbakır'da polise saldırı: Şehit sayısı arttı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 1 polis şehit oldu, 4 polis memuru yaralanmıştı. Gelen son bilgiye göre Gelen son haberlere göre şehit sayısı 3'e yükseldi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu.

Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, polis servis aracının geçişi sırasında saat 16.30’da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği: "Saldırıda 3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı"

Diyarbakır Valiliği teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 polis memurunun şehit olduğu, 2'sinin ağır 3 polis memurunun ise yaralandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesindeki saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisimizi taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı madde infilak ettirilmek suretiyle bombalı saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.