Diyarbakır’da sıcak karşılama

Kocaeli’deki siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı program, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu İçkale'de bulunan Valilik Çalışma Ofisinde ziyaret etmesiyle başladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve Başkan Danışmanı Ömer Polat heyette olan isimlerdi.

VALİ GÜZELOĞLU, DİYARBAKIR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla’nın da yer aldığı ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Valilik Şeref Defterini imzaladı. Kocaeli’den gelen heyete Vali Güzeloğlu, Diyarbakır hakkında detaylı bir bilgi de verdi. Ziyaretin sonunda Güzeloğlu ve Başkan Karaosmanoğlu karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Başkan Karaosmanoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür etti. Valilik ziyaretinin ardından Kocaeli heyeti Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Hz.Zülkifl ve Hz.Elyesa Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti.

“İBRAHİM ABİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’da, “2016 günü göreve başladığımız günden itibaren bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen İbrahim abimize şükranlarımı sunuyorum Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yapımını sürdürdüğü kardeşlik parkındayız. Biz bir gönül köprüsü kurduk. İnşallah parkımız bitince vatandaşlarımızın kullanacağı çok güzel bir alan olacak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Diyarbakır’dan bütün Kocaelililere selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini sarf etti.