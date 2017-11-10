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Doğal mantar pazarda 

Doğal mantar pazarda 

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde Cuma günleri kurulan Köylü Pazarı’nda kış ürünlerinde bolluk sürüyor.

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Mevsiminde bulunduğumuz ürünlerde geçen haftaya göre fiyat artışı görülmedi. Turpun kilosu 2 TL, rokanın demeti 1 TL’den satıldı. Köylü Pazarı’nda doğadan toplanmış mantar da kilosu 8 TL’den alıcı buldu. 

Samet Yılık
 

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