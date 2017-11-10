Doğal mantar pazarda
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde Cuma günleri kurulan Köylü Pazarı’nda kış ürünlerinde bolluk sürüyor.
A+A-
Mevsiminde bulunduğumuz ürünlerde geçen haftaya göre fiyat artışı görülmedi. Turpun kilosu 2 TL, rokanın demeti 1 TL’den satıldı. Köylü Pazarı’nda doğadan toplanmış mantar da kilosu 8 TL’den alıcı buldu.
Samet Yılık
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler : Doğal mantar, Köylü Pazarı, İzmit
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.