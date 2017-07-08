Doğal sesler insanları rahatlatıyor

İngiltere’de yapılan ve bir süre önce yayınlanan bir çalışma, doğal seslerin beyni ve vücudu rahatlatma mekanizmasını ortaya koydu.

İnsan doğada kendisini rahat ve huzurlu hisseder, tamam ama neden? İngiltere’de yapılan ve bir süre önce yayınlanan bir çalışma, doğal seslerin beyni ve vücudu rahatlatma mekanizmasını ortaya koydu.

Brighton ve Sussex tıp fakültelerinden birkaç araştırmacı ile bir ses mühendisinin ortak araştırmasında, katılımcılara doğal sesler (örn. dalga sesi) ve yapay sesler (örn. otobanda ilerleyen araçlar) dinletildi ve MRI ile beyin aktiviteleri takip edildi. Bunun yanı sıra, katılımcıların sinir sistemi aktivitesi ve kalp atışları da izlendi.

Yapay seslere karşı ilgi içe dönüyor

Araştırma sonucunda insan beyninin doğal seslere karşı ilgisini dışarı, yapay seslere karşı ise içeri yönelttiği ortaya çıktı. Ne yazık ki bu “Demek içimize dönüyoruz, ne güzel” diye karşılayabileceğimiz bir şey değil. Dikkatin içe yönelmesi, kaygı bozukluğu, depresyon ve travma sonrası stres bozukluklarında da görülen bir durum.

Ayrıca katılımcıların yapay sesler altında bedensel olarak da daha huzursuz bir halde olduğu, doğal sesleri duydukları ortamlarda sinir sistemlerinde gözle görülür bir rahatlama olduğu gösterildi. Bu katılımcıların nabız ve tansiyonlarının düştüğü, kortizol seviyelerinin de azaldığı ortaya kondu.

Dur-Savaş-Kaç yanıtı ve doğal sesler ilişkisi

Araştırmayı düzenleyen bilim insanları, doğal seslerin savaş-kaç-dur yanıtını kontrol eden sistemleri etkilediği için bu rahatlamayı sağladığını öne sürüyor. Baş araştırmacı Dr. Cassandra Gould van Praag, bu çalışma için yapılan tıp-mühendislik işbirliğinin heyecan verici olduğunu belirtti. Ses mühendisi Mark Ware ise bu araştırmanın daha pek çok çalışmanın önünü açtığını, film, müzik ve diğer multimedya alanları gibi uygulamaların sağlık ve iyi yaşamı destekleyici şekilde nasıl geliştirilebileceğini araştırdıklarını söyledi.

Bu araştırmanın ilginç çıktılarından biri de, deneyden önce stres seviyesi daha yüksek olan katılımcıların doğa sesleri karşısında rahatlama katsayılarının da daha yüksek olması. Diğer bir deyişle, ne kadar stresliysek doğada o kadar huzur buluyoruz.