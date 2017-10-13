Doğal Yaşam Parkı’nın nüfusu artıyor

Kurulum çalışmaları devam eden parkın içindeki yaşam alanları oluşturularak hayvanlar yerleştiriliyor. Son olarak Şanlıurfa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Kızılkuyu üretim çiftliğinde yetiştirilen ceylanlardan 2 adet erkek 8 adet dişi olmak üzere 10 adet ceylan Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

KENDİLERİNE ÖZEL ALANLARA YERLEŞTİRİLECEK

Özel taşıma kafeslerinde getirilen ceylanlar başarılı bir şekilde Kocaeli Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan özel karantina alanına yerleştirildi. Burada 21 gün karantina altında tutulacak olan ceylanlar daha sonra kendileri için ayrılan “Özel Ceylan Yaşam Alanlarına” aktarılacak.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi’nde yer alan Doğal Yaşam Parkı 189 hektar büyüklüğe sahip. Parkın daha sonra 400 hektara kadar büyütülmesi planlanıyor. Dünyanın en büyük ilk üç parkı arasında yer alan Doğal yaşam parkı Avrupa’nın ise en büyük parkı olma özelliğini taşıyor. Doğal yaşam parkları, nesli tükenen hayvanların çoğalmasını sağlamak ve nesillerini devam ettirmeleri için kuruluyorlar. Bu maksatla dünyanın birçok ülkesinde doğal yaşam parkları mevcut. Kocaeli Doğal Yaşam Parkı da bu parkların arasında yerini alıyor.

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Kocaeli Doğal Yaşam Parkının yapımına devam ediliyor. Hayvanlar için belirlenen alanlarda kendi türleriyle bir arada, stresten uzak ve güvenle çoğalıp yaşayabilecekleri ortamlar planlanıyor. Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan çiftlik hayvanları çocuklar için planlanan Çocuk Hayvanat Bahçesinde yer alacak. Şu an 16 yabani, 7 çiftlik hayvanı olmak üzere 21 tür hayvan varlığı bulunuyor. Toplamda 100 yabani 37 de çiftlik hayvanı parkta yaşıyor.

