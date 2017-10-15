Doğalgaz kaçağı korkuttu

Karabaş Mahallesi Rauf Orbay sokakta bir bina önündeki doğalgaz panosunda oluşan gaz kaçağı sokakta paniğe sebep oldu. Gaz kaçağını fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, gaz kaçağının olduğu binadaki vatandaşları tahliye etti. Gaz kaçağının yaşandığı panoda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri tarafından yetkili doğalgaz dağıtım şirketinin acil yardım ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen doğal gaz yetkilileri ise panoda incelemem başlattı. Gaz kaçağını önleyen yetkililer, kaçağın panodaki vanadan kaynaklandığını belirten ekipler, gerekli onarımları yaptı. Çevredeki vatandaşlara gazın iki saat evlerine ve dükkanlarına girmemesini ve ev ve dükkanlarını havalandırmasını söyledi.

Kerim YAVUZ