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Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım

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Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım
Türkiye'nin 81 ilinin doğalgaza kavuşması için kalan son iki ihale 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin'e yönelik 27 Mart Pazartesi günü saat 14.30'da yapılacak doğalgaz dağıtım ihalesi için AKMERCAN, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri AŞ, Fernas İnşaat AŞ, Arsan Arıtma ve İnşaat AŞ, AL-ÖZ Mühendislik olmak üzere 6 firma şartname satın aldı. 

Aynı zamanda, 28 Mart Salı günü 14.30'da gerçekleştirilecek ve Hakkari, Şırnak, Cizre, İdil, Silopi ve Yüksekova'ya doğalgaz ulaştırılmasını sağlayacak ihale için AKMERCAN, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve M.B.D. İnşaat olmak üzere 4 firma ihale şartnamesini aldı. 

2018'de 81 ile doğalgaz sağlanmış olacak
EPDK'nın kurum hizmet binasında yapılacak doğalgaz dağıtım ihaleleri şartnamesine göre, ihaleyi kazanan firma Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) iletim hattının hazır hale getirilmesinden itibaren 6 ay içinde yatırıma başlayacak ve en geç 18 ay içinde söz konusu bölgelere doğalgaz arzını sağlayacak.

Böylece, 2018 yılı içerisinde Türkiye'nin 81 iline doğalgaz arzı sağlanmış olacak.

76 ilde konut ve sanayide doğalgaz kullanılıyor
Türkiye'nin 76 ilinde konut ve sanayide doğalgaz kullanılıyor. Son olarak geçen yıl Aralık'ta yapılan Ağrı ve Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerinin yapılmasının ardından, lisanslama çalışmaları devam ediyor. Bu illere de 2018 itibarıyla doğalgaz arzının sağlanması planlanıyor. 

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