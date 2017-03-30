Doğan, "16 Nisan'da evet şamarı lazım"

Şehit Selcuk Gökdağ Ortaokulu, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ve İbn-i Sina İmam Hatip Ortaokulu’ndan 395 öğrenciye bisikletleri düzenlenen törenle teslim edildi.

İbn-i Sina İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde çocukların sevinç çığlıkları eşliğinde düzenlenen dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik Hizmetleri Spor İzmit İlçe Müdürü Turgay Bulut, okul müdürleri, belediye meclis üyeleri, Ak Parti İzmit İlçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Başkan Doğan, “İzmit Belediyesi olarak klasik belediyecilik anlayışıyla değil, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisinde hizmetlerimizi yapıyoruz. Bisikletlerimizi sadece çocuklarımızın değil, anne babalarında binebilecekleri gibi en iyi kalitede seçtik.

MİLLETİN KURUŞUNU ZİYAN ETMİYORUZ

Şehrimiz, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize sunduğu spor imkânları açısından gerçekten çok iyi durumda. Onlara yaptığımız yaptırımlar, sağlıklı, mutlu, başarılı bir gençliği de beraberinde getiriyor. Ama bilin ki, bu hizmetler kolay olmuyor. Bir zamanlar İMF kapılarında dilenen Türkiye’den, bir zamanlar çalışanlarının maaşını veremeyen belediyeden bugünlere geldik. Bu bereket sizin bereketiniz. Kuruşunuzu ziyan etmeden, haramı helali bilerek size hizmet etmeye çalışıyoruz. Okullar bize bağlı değil ama okullarımıza destek veriyoruz.

İTİYLE ATIYLA SALDIRIYORLAR

Önümüzdeki referandum dönemi bir geçsin, bizi engelleyen bazı prosedürler kalksın, daha da güzellerini yapacağız. Yavrularımız en güzellerini hak ediyor. Avrupa, Hollanda neden itiyle, atıyla insanlarımıza saldırıyorlar. Çünkü ülkemizin daha fazla güçlenmesini, sistemimizi güçlendirmemizi istemiyorlar.Bu sistemle birlikte Müslümanları daha fazla sömüremeyeceklerini, zulüm edemeyecekleri için çok iyi biliyorlar.

ÇOCUK DİYORLAR

Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin sistemlerini yerinde incelemiş biri olarak 16 Nisan’daki evet kararı ülkenin önünü daha da açacak.Yeni anayasamız 18 yaşındaki gençlerimize milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi seçilme hakkını da veriyor. 18 yaşına giren gençlerimize tüm sorumlulukları veriyoruz. Seçilme hakkını vermek istediğimiz de çocuk diyorlar. Ama biz Türk genliğine güveniyoruz. Onların sahip oldukları o beceriyi o birikimi biz çok iyi görüyoruz.

KİMLER HAYIR DİYOR

16 Nisan’da referandum bir parti işi değil, memleket işidir. İslam’ın sancaktarlığını yapma işidir, ülkenin bekası işidir. Hiçbir şeyi düşünmeyin sadece bu işe karşı olanlara bakın. Peki karşı olanlar kim, PKK, HDP, FETO, Almanya, Fransa, Hollanda. Peki, bu devletler bizim iyiliğimiz için mi bu sisteme karşılar. O atlarını vatandaşlarımızın üzerine sürenlere inat, Onlara bir evet şamarı lazım” şeklinde konuştu.

İNSANIN İZMİT’TE ÇOCUK OLASI GELİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de konuşmasında “Bir eğitimci olarak İzmit sınırlarında öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyebilirim. Belediye Başkanımıza bu hizmetleri için teşekkür ediyorum “ dedi. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da “insanın İzmit’te öğrenci olası geliyor. Çocukluğumuzda bir bisiklet sahibi olmak için yıllarca bekliyorduk ama İzmit’teki çocuklar Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan sayesinde hiç beklemiyor” diyerek çocukların bisiklet sevincine ortak oldu.