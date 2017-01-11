Doğan, 2017 projelerle dolu bir yıl olacak

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte yapılan hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Göreve geldiği günden itibaren her ay başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle bir araya gelerek bir önceki ay yapılan çalışmaları masaya yatıran ve hedefler belirleyen Başkan Doğan, yılın son toplantısında 2016 yılını değerlendirip 2017 yılında yapılacak projeleri görüştü.

Belsa’da gerçekleşen toplantıda bütün müdürlükler 2016 yılındaki faaliyetleri hakkında Doğan’a ayrıntılı şekilde bilgi verdiler. Doğan, bu toplantıların iş performansını olumlu yönde etkilediğine dikkat çekerek “Marka bir şehir oluşturabilmenin yolu, hızlı ve kaliteli hizmetten geçer. Belediyemizdeki tüm birimlerin sürekli kendilerini yenilemeleri, hedef yükseltmeleri ve daha kısa sürede daha çok üretim yapabilme yeteneğini kazanmaları gerekir. Çok kısa sürede ekip olmayı başardık ve ülkemizde örnek projelere ve başarılara imza attık.

DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Ekip ruhuyla ortaya çıkan bu başarıda katkısı olanlara teşekkür diyor, şehrimizle ilgili hedeflerimize ulaşabilmek için sizlerden daha fazla gayret göstermenizi diliyorum. İzmit Belediyesi olarak 2016 yılını hizmet bakımından dolu dolu geçirdik. Ne yazık ki ülke olarak çok acı olaylar yaşadık. Çok büyük tehditler ve oyunlarla karşı karşıya kaldık. Millet olarak 2017’de çok daha enerjik olmalıyız. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları daha çok çalışarak bozmalıyız. Birlik beraberliği her şeyin üstünde tutmalıyız. Kişisel istek, arzu ve menfaatlerimizi bir kenara bırakıp milli menfaatlerimiz üzerine odaklanmalıyız.

MİLLETİN KURUŞUNU KAPTIRMADAN HİZMETE DEVAM

2017 yılında en büyük hedefimiz yine şehrimizdeki insanların hakkını hukukunu koruyarak, kuruşunu kimseye kaptırmadan, siyasi bir ayrım yapmadan herkese en güzel hizmetleri vermektir. Yeni yıl, başlattığımız projelerin tamamlandığı, yeni projelerin de hayata geçirildiği bir yıl olacaktır. Kültür Tepesi, 2.Etap Projesi, Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanı, Deprem Müzesi, Sanal Gerçeklik Küresi, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm, Aquapark, Bisiklet yollarının 3.etabı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Parkı, Üniversiteli Pazarı, öğrenci yurdu, kapalı pazarlar, mahalle konakları, kültür ve gençlik merkezleri gibi sayısız projelerin yer aldığı hizmetlerle dolu bir yıl daha olacak” şeklinde konuştu.

