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Doğan, 'Ata yadigarlarımıza sahip çıktık'

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Doğan, 'Ata yadigarlarımıza sahip çıktık'
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Turizm Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.   

Mesajında İzmit’in, kültür, tarih ve turizm kenti olmayı hak ettiğini ve yapılan çalışmalarla bu amaçta sona gelindiğini vurgulayan Başkan Doğan “İzmit 3 bin yıllık geçmişi  bulunan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Binlerce yıllık geçmişi ile barındırdığı tarih, kültür ve doğal turizm kaynaklarıyla İzmit, bu olağanüstü avantajlarına maalesef gereken önem gösterilmeyerek ihmal edilmiş,  sadece sanayi kenti olarak anılmıştır. İzmit sahip olduğu hemen her çeşit turistik avantajlarını kullanarak nüfusunun büyük bir kısmının bu sektörden geçindiği bir şehir haline gelebilir

ATA YADİGARLARIMIZA SAHİP ÇIKTIK

Şehrimizin sahip olduğu değerlerin bilinciyle 8 yıl önce Turizm Şehri İzmit sloganıyla kollarımızı sıvadık. İlk işimiz unutulmaya yüz tutulmuş ata yadigarı eserlerimize sahip çıkmak oldu. Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması için hızlı bir şekilde projeler hazırlayıp gerekli yasal izinleri de alıp restorasyon çalışmalarına başladık. Şimdiye kadar onlarca, cami, hamam, konak ve çeşmenin restorasyonunu tamamladık ve halen restorasyon çalışması devam eden eserlerimiz var.  Ata yadigarlarına sahip çıkma, İzmit’i turizm şehri yapma sözümüzü yerine getiriyoruz. Tarih Koridoru Projemiz, İzmit’in tarih, turizm kenti olmasında çok önemli bir yer tutuyor. Bu alanda sayısız projeyi hayata geçirdik. 

28 HAZİRANDA HİZMETE AÇACAĞIZ

Turizm Şehri İzmit sloganıyla başladığımız hizmetlerimizde bugün neredeyse sona geldik. Projesi İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve çok beğenilen Kültür Tepesi’nin İstanbul'daki Pierre Loti, Paris'teki Ressamlar Tepesi'nden aşağı kalır yanı yok. Hedefimiz, oralardan daha popüler bir sanat tepesini ortaya çıkarmaktır.   Kültür Tepesi ikinci etap projesini, inşallah 28 Haziran İzmit’imizin kurtuluş yıldönümünde tamamlamış olacağız.   

GECESİYLE GÜNDÜZÜYLE AYRI GÜZEL OLDU

Kapanca Sokak’taki sokak iyileştirmelerimiz ve restorasyonlarımız neredeyse tamamlandı.   Onlarca binamızın restore ederek tarihimize ve turizme kazandırdık. Sokağımız gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı tarih kokan bir yer haline geldi.

YAVRULARIMIZ GEÇMİŞİNİ BİLSİN İSTEDİK

Akçakoca, şehrimizin tarihi en eski mahallelerinden biridir.   Yaptığımız çalışmalarla mahallemizin tarihini ortaya çıkarıp, özellikle gençlerimize tarihimizi amaçladık. İzmit’te ilk defa biz, mahalleye de adını veren Akçakoca Bey’in heykelini yerleştirdik.  Ayrıca duvarlara Osmanlı Devletinin kuruluş döneminin önemli isimleri olan Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Haymana Hatun gibi devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütlerini yaptırdık. 

Bu projede amacımız, toplumsal bilinçlenmeyi, geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarmaktır. Yavrularımız, geleceklerini inşa ederken geçmişlerini bilsinler ve onlardan ders alsınlar istiyoruz. Bu düşüncelerle Turizm Haftası’nın milletimize, şehrimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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