Doğan, 'Avrupa'dan izin alacak değiliz'

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 4 gün süren Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi'nde son sözünü söyleyerek, “Ülkemizi ilgilendiren kararlarda Avrupa’dan izin alacak değiliz” dedi.

Başkan Doğan, Fransa’nın Strasbourg şehrinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye aleyhinde alınan kararı yaptığı konuşmayla sert bir dille eleştirdi.

RAPORU TANIMIYORUZ

Başkan Doğan, “Bazı ülkelerin siyasi yönlendirmeleriyle onaylanan raporu kabul emimiz mümkün değildir. Halen iki kayyum belediyeye danışmalık yapan bir başkanım. Teröre destek verdikleri için görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanması uygulamasının ne kadar doğru olduğunu bilen ve yerinde gören biriyim.

GİDİN, HALKIN MEMNUNİYETİNİ YERİNDE GÖRÜN

İzmit Belediyesi olarak, kayyum atanan Ağrı’nın Diyadin ve Mardin’in Kızıltepe ilçeleriyle kardeş belediye ilişkileri içeresindeyiz. Kayyum uygulamasıyla terör örgütüne destek veren belediye başkanları yerini, devletin imkanlarını vatandaşlarının huzuru ve refahı için kullanan kayyum başkanlara bıraktı. Aleyhte rapor hazırlayan ve bu raporu onaylayanların kayyum atanan şehirlere gidip, buralardaki vatandaşların memnuniyetini görmelerini isterim.

TABELA ARKASINDA TERÖR VAR

Konseyde iddia edildiği gibi, kadın sığınma evinin kapandığı da büyük bir yalandır. Sığınma evleri değil, bu tabela arkasında faaliyet gösteren terör yuvaları kapatılmıştır. Kayyum uygulamasıyla belediyeler de terörden temizlenerek, devletin imkânları gerçek sahipleri olan halk için kullanılmaya başlandı.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Türkiye, büyük ve köklü bir ülkedir. Bin yılı aşan tarihinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle bugünlere kadar gelmiştir. Türkiye, hiçbir vatandaşının özgürlüğünü, güveliğini, haklarını koruma ve vatandaşını refah içerisinde yaşatma çabasından vazgeçmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye bir taraftan 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gibi büyük tramvayı atlatıp, bu girişimle ilgili zorunlu uygulamalar yaparken, diğer taraftan PKK, DEAŞ, FETÖ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Türkiye içinde bulunduğu bu zorlu sürece rağmen 3 milyondan fazla mülteciyi de evinde barındırıyor, onlara kucak açıyor.

KENDİ ÜLKELERİNE BAKSINLAR

Yerel demokrasilerin düzeltilmesi için birlikte kurduğumuz bu konsey, bazı ülkelerin siyasi hedefleri için yönlendirilerek hazırlanmış raporların onay yeri olmamalıdır. Bunun yerine konsey yapıcı, orantılı, katkı sağlayıcı yaklaşımlar gösterilmelidir. Avrupa Konseyi’nin yaklaşımı Türkiye’nin bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesine katkı sağlayan nitelikte olmalıdır. Kabul edilen raporda olduğu gibi, gerçekleri çarpıtarak Türkiye’ye haksız ithamlarda bulunan Almanya, Hollanda gibi ülkeler kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görmeyip, çifte standart yaklaşımlardan vazgeçmelidirler. Aksi taktirde bu tür çifte standart uygulamalar, taraflı raporlar kabul edilse bile Türkiye için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Hükümetimiz, ülkemizin birliğinin devamını sağlamak, insanımızın en temel haklarını korumak ve huzur içinde yaşamalarını sürdürmeleri için gerekenleri kararlılıkla yapmaya devam edecektir” şeklinde konuşarak aleyhte alınan kararın ülkemizin bu konulardaki kararlığını ve duruşunu değiştirmeyeceğinin mesajını verdi.