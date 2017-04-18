Doğan: “Başarılıyız” 

HAYIR oylarının EVET oylarını çok az bir farkla da olsa geçtiği İzmit’teki sonuçları Belediye Başkanı Nevzat Doğan değerlendirdi.

Doğan, “Türkiye genelindeki, İstanbul, Ankara’daki sonuçlara bakınca, İzmit’te aldığımız sonucun başarı olduğunu düşünüyorum” dedi.

4 AYDIR SAHADAYDIM

Nevzat Doğan referandum için 4 ay boyunca sahada olduğunu, teşkilatla birlikte çok çalıştıklarını anlattı, “Türkiye açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiş olması çok önemli bir olaydır. Ortaya çıkan tablo, Türkiye’de siyaset anlayışının değişmesi gerektiğini de gösteriyor. Orta vadede bu sonuçlar CHP’nin işine yarayacaktır” dedi.

AKŞENER ETKİSİ VAR

İzmit Belediye Başkanı Doğan, Meral Akşener etkisinin en fazla İzmit’te ortaya çıktığını da söyledi, “Ben bu gerçeği sahada açıkça görebildim” dedi. Doğan, “CHP’liler bu referanduma büyük ağırlık verdiler. Sadece İzmit’te yoğunlaştılar. İzmit’e çok asıldılar. Bence yerel yönetimlerin performansıyla, tramvay projesi veya diğer işlerle bu sonucun bir ilgisi bulunmuyor” şeklinde konuştu.

DİYADİN VE KIZILTEPE

İzmit Belediye Başkanı Doğan, kayyum belediyelerin danışmanı olduğu Ağrı Diyadin ve Mardin Kızıltepe sonuçlarını da yakından takip etti. Doğan, “Diyadin’de oyumuz 13’ten 33’e, Kızıltepe’de 10’dan 30’a yükseldi. İki bölgede de AK Parti oylarında 3’er kat artış var. Bu tabloda payım varsa, kendimi mutlu hissederim” dedi.

SONUÇ NORMAL

16 Nisan sonuçları ilk bakışta İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı zor duruma düşürmüş gibi gözüküyor. Ancak Doğan sonuçları normal bulduğunu söyledi, “Ankara, İstanbul ortada. Kocaeli’de büyük bir fark yok. Bu tablo içinde İzmit’teki sonuç başarı kabul edilmelidir” dedi.

