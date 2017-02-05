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Doğan, "Birlikte yeni projeler yapacağız"

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Doğan, "Birlikte yeni projeler yapacağız"
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfü Bodur ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. 

Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfü Bodur ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Başkan Doğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Meclis üyesi İbrahim Elgin de hazır bulundu. 

YENİ PROJELER

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Özellikle Trakya, Rumeli, Balkanlar dediğimizde ayrı bir heyecanımız ve motivasyonumuz oluyor. Oralara gönül coğrafyamız olarak baktığımız için, çok daha fazla duygulanıyoruz. Sizin derneklerinize, hemşehri derneğinden çok, milli görev yapan dernekler olarak görüyoruz. Sizlerle güzel çalışmalar yaptık. Ortak etkinliklerde bulunmamız ve projeler üretmemiz bizi mutlu ediyor. Birlikte yeni projeler yapacağız. İzmit Belediyesi olarak, gönül coğrafyamızda bulunan bu yerlere güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da yapmaktan mutluluk duyarız. Belediye olarak ülkemizin dışında 10’a yakın bölgede farklı katkılarımız oldu” dedi.

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