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Doğan da oyunu kullandı
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16.04.2017 13:26
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, halk oylaması için oyunu kullandı.
Doğan, Alikahya İlkokulu 2026 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler:
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan
,
halk oylaması
,
Kocaeli
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