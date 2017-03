Doğan, 'Devir akıl teri devri'

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeni bir İzmit için sizin de bir projeniz olsun” ödüllü proje yarışmasının sonuçları belli oldu.

Türkiye genelinde gençlere yönelik düzenlenen çevre, bilim ve girişimcilik dallarındaki yarışmaya 60 başvuru yapıldı. Her dalda birinci olanlara 1.500 lira, ikincilere 1000 lira ve üçüncü olanlara da 750 lira ödül verilen yarışmada dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Yeni bir İzmit için sizin de bir projeniz olsun yarışmasının ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Belediye meclis üyesi Ersin Alparslan, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, KOSGEB yetkilileriyle katıldı.

DERECEYE GİRENLER

Yarışmanın çevre dalında birinciliği Ankara’dan Cevat Efe Şahin, ikinciliği Kocaeli’nden Enes Demir, üçüncülüğü de Isparta’dan Furkan Başçiftçi elde etti. 15 başvurunun olduğu Bilim Kategorisinde birinciliği Kayseri’den Halit Çetin, ikinciliği Kocaeli’nden Muhammet Burak Aydın, üçüncülüğü de yine Kocaeli’nden Ayberk Çırnaz kazanırken, Girişimcilik dalında da birinci İzmir’den Ömer Kartelli, ikinci Kocaeli’nden Muhammet Duman ve üçüncü de Bursa’dan Muhammet Ali Balkaya oldu.

ÜNİVERSİTE ŞEHİR İŞBİRLİĞİ GİDEREK ARTIYOR

Ödül töreninde konuşan Başkan Doğan, “Şehrimizde çok önemli ve örnek gençlik çalışmalarına imza atıyoruz. İlgili kurmalarımızla birbirimizi motive dip ilham verip çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bizim ışığımız bilimdir. Üniversiteyle güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu değerli kurumumuzla yaptığımız her çalışma hem şehrimize, hem de ülkemize katkı sağlıyor. Üniversite şehir işbirliği de gittikçe artıyor. Gençlerimize güveniyoruz. Şehrimizi eğer her alanda Avrupa’daki şehirlerden daha iyi hale getireceksek bu ancak derin araştırmalar, farklı projeler, farlı görüşlerle olur. Genç beyinlerden, sizlerden şehrimize katkı yapmanızı, destek olmanızı bekliyoruz. Yarışmaya Türkiye genelinde 60 gencimiz katıldı. Benim için her proje birincidir.

AVRUPA KARIN AĞRISI ÇEKİYOR

Biz eğer çağdaş uygarlıkları yakalayıp geçeceksek, bu ilimle fenne olacak. Biz, gençlerimize güveniyoruz. Bizim için en büyük ödül, gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetişmenizdir, Geçmişini bilen, geleceğine o ufukla yürüyen, değerlerinize bağlı olmanız ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetleri geçmeyi hedefleyen, kendisine, ailenize hayırlı kişiler olmanızdır. Nüfusumuzun yüzde 60’ı, 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Her geçen gün yaşlanan Avrupa bu yüzden karın ağrıları çekiyor.

BİZİM GENÇLERİMİZ YAPAR

Biz, gençlerimizin genlerine, girişimcilik ruhuna güveniyoruz. Yarınlarda bu enerjiler, bu projeler hayata geçtikçe Avrupa onları geçeceğimizi biliyor. Sizlerle Gazi Mustafa Kemal’in gösterdiği hedeflere ulaşacağız. Biz alt yapısını oluşturuyoruz. Bizim liderimiz genç dostu bir lider. Bizim gençlerimize bazı kişiler güvenmiyor. Gençlerimize neden güvenilmesin. Resmi kanunlarda güveniyorsunuz, askerlikte güveniyorsunuz, ama seçilmeye geldiğinde neden güvenmiyorsunuz. Kendinize güvenin, sizin iyi bir mayanız var. Bizim gençliğimizde bize, siz yapamazsınız dediler. Siz yaparsınız arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden kararlılıkla gidin. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bugün tankını, tüfeğini, insansız hava uçağını, helikopterini, uydusunu, Marmaray’ını, Avrasya Tüneli’ni yapan bir Türkiye var.

DEVİR AKIL TERİ DEVRİ

Biz, şehrimizdeki gençlerimiz için kafa yoruyoruz. 3 boyutlu yazıcıların artık yeni sanayi devrimi olacağı alan olduğunu düşünerek 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’mizi açtık. Gençlerimiz, dünyanın en gelişmiş 3 boyutlu yazıcılarını yapan Türkiye’yi inşa edecekler. Biz hep alın teri döktük. Adamlar akıl teri döktüler, bizim değerlerimizden daha fazla kar elde ettiler. Hâlbuki biz de akıl çok. Akıl teri dökmeyi bize akıl ettirmediler. Şimdi artık önümüz açık, daha güzel şartlar ve fırsatlar var. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İzmit Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız..

BİR OLURSAK BİZİ KİMSE TUTAMAZ

Bu güzel vatan bugünlere kolay gelmedi. Bugünlerden sonra da ilelebet kalması çok kolay olmayacak. Güçlü olmalıyız, birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Avrupa, Amerika denen ülkeler fırsatını buldu mu Türkiye daha ileri gitmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz, sizlerle birlikte çok daha ileri gideceğiz. Bu Anadolu yurdu bin yıllardır bizim vatanımızdır ve sizlerle vatanımız olmaya devam edecektir. Sizler böyle projeler üreteceksiniz, ülkemize katkılar sağlayacaksınız. Vatan, millet değerler konusunda birleşelim yeter, bizi kimse tutamaz. İzmit Belediyesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin katkılarını bekliyoruz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Onları hayata geçirmek için biz varız. Siz hayal edin, tasarlayın, bizimle paylaşın ve biz de hayata geçirmek için uğraşalım” şeklinde konuştu.