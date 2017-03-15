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Doğan, 'En büyük halk üniversitesi olan İZMEK'

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Doğan, 'En büyük halk üniversitesi olan İZMEK'
İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK’teki yağlı boya resim kursiyerlerinin sergisi Cumhuriyet Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından açılışı yapılan sergide 33 kursiyerin 75 eseri yer alıyor. Cuma gününe kadar açık kalacak sergi açılışına Başkan Doğan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Yüksel, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.

Yağlı boya resim kursiyerlerinin birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan, ”İZMEK’te 7 den 77 ye 20 binden fazla kursiyerimiz bulunuyor. Bugün burada bu güzel eserleri görünce İZMEK’in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. En büyük halk üniversitesi olan İZMEK sayesinde başta kadınlarımız olmak üzere on binlerce kişi meslek sahibi oluyor. Kursu bitirenlerin bazıları kendi işini kurup para kazanıyor, hatta istihdam sağlıyorlar. İzmit Belediyesi olarak kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini satacakları 4 farklı noktada 24 stant  açtık. Kursiyerlerimiz ürünlerini buralarda satıp para kazanıyorlar. 

İZMİT’E SANAT ÇOK YAKIŞIYOR

İnsanımız var olursa ülkemiz, devletimiz, milletimiz var olur. Hizmet çizgimiz, insanı yaşat ki, devlet yaşasın felsefesidir. Açtığımız kurslarla gizli cevherleri ortaya çıkarıyoruz. Kurslarımızı hem sanatsal bir faaliyet, hem sanat gücünün ortaya çıkarılması, hem de sosyalleşme aracı olarak kullanıyoruz. Her zaman sizlerin emrinizde olduk, olmaya devam edeceğiz. Kurs öğretmenlerimiz, çok emek sarf ediyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bu şehre sanat yakışıyor. İzmit, sanatın her dalının dolu dolu yaşanma arzusu olan bir şehir. İzmit’te sanat var sloganımız ile 8 yıldır çalışmalar yapıyoruz. Kültür Tepesi 2. Etabı, bizim sanat tepemiz olacak. Yıl içinde hizmete girecek Kültür Tepesi’nde açık havada müzikler, resimler yapılacak.

TÜRK KADINIYLA GURUR DUYUYORUZ

Kursiyerlerimizin hem sosyal, hem sportif faaliyetlerine destek olmaya devam ediyoruz. Fitness salonlarımızın sayısı 15’i buldu. Cephanelik’te Türkiye’nin en modern Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ni kurduk. Orası bütün kadınlarımızın emrindedir. Kadınlarımıza, hanımefendilere her şey feda. Türk kadınıyla gurur duyuyoruz, elleriniz dert görmesin. Yüreğiniz her zaman en güzelini yaşasın. Resim sergimiz şehrimize, sanatseverlere hayırlı olsun” dedi.

Kursiyerlerden Nalan Gökkaya da  “İzmit Belediyesi’nin meslek edindirme kursları bize yepyeni ufuklar açtı. Hocalarımıza, bizlere sanatın güzelliğini, içimizdeki yetenekleri keşfetme olanağı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımıza da bizlere böylesine güzel imkanlar sağladığı için minnettarız” şeklinde konuştu.

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