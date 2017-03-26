Doğan, Fransa'da dünyaya seslenecek

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa Konseyi’nde ülkemizi temsil etmek üzere Fransa’ya gitti.

Başkan Doğan, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyeti Genel Kurulu’nda asil üye olarak Türkiye’yi temsil edecek.

Kongrede Türkiye’deki kayyum atanan belediyelerle ilgili ülkemiz aleyhine bir karar taslağı hazırladığını, belirten Başkan Doğan, “Konsey tarafından ülkemiz aleyhine hazırlanan raporun karara dönüşmemesi içim gerekli ön çalışmaları yaptık. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanımızla da bir araya gelerek strateji belirledik. İki kayyum belediyeye danışman olarak atanmam sebebiyle Strazburg’da konuyla ilgili konuşmaları ben yapacağım. Yine Avrupa Konseyi’nde Roman ve göçmen vatandaşlarla ilgili gerek ülkemizde, gerekse şehrimizde yapılan çalışmalarla ilgili konuşma yapacağım. Strazburg’da yapılacak kongrede ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek, aleyhimize alınmak istenen kararların gerçeklerini tüm dünyaya haykıracağız” şeklinde konuştu.