Doğan, Fransa’da sert konuştu: “Burada oturarak, Türkiye görülmez”

Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Ulusal Kongresi’nde asil üye olarak Türkiye’yi temsil eden Başkan Doğan, ülkemizin aleyhine çalışmalar yapıp, karar çıkarmaya çalışan Avrupalı üyelere seslenerek “Türkiye’yi, Güneydoğu’yu burada oturarak göremez ve anlayamazsınız” dedi.

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA DERS VERDİK

Konseydeki konuşmasını sert bir şekilde sürdüren Doğan, “Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe girişimi oldu. FETÖ terör örgütü tarafından yapılmaya çalışılan bu darbe eğer gerçekleştirilebilseydi, demokrasi askıya alınacağından, bizler belki de burada olamayacaktık, Hainlerin bu girişimi demokrasimize karşı yapılan en büyük saldırıydı. Ama biz, millet olarak darbe girişimini demokrasiye bağlılığıyla atlatmış bir ülkeyiz.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK OLUYORSUNUZ

Türkiye bin yılları aşan devlet geleceğine sahip köklü ve güçlü bir ülkedir, millettir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışındadır. Bir hukuk devleti olarak bir yandan FETÖ, PKK, DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle başarıyla mücadele ediyor, diğer yandan da 3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Yapılan tüm işlemler, anayasa ve kanunlar çerçevesinde yapılıyor. Terör örgütü olarak kabul etmenize rağmen Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler PKK’lılara destek veriyor. Bu ikiyüzlü tutumdan vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu

GELİN, YERİNDE GÖRÜN

Türkiye aleyhine rapor oluşturan konsey üyelerini kınayan Doğan “Ülkemizdeki kayyum uygulamasıyla ilgili karar almadan önce keşke Türkiye’ye gelip kayyum atanan bölgelere gidip, halkın görüşünü alsaydınız. İşte o zaman kayyum uygulamasından sonra halkın ne kadar mutlu olduğunu ve olumlu gelişmeleri yerinde görebilecektiniz. Halen geç kalmış sayılmazsınız, hala vaktiniz var. Burada oturarak Türkiye’yi göremezsiniz, Güneydoğuyu göremezsiniz, bölge halkının duygularını anlayamazsınız” dedi.