Doğan, "Gençler her zaman önceliğimiz"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tepeköy Mahallesinde inşaatı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Egemenlik Caddesi’nde birkaç ay içinde hizmete girmesi planlanan öğrenci yurdunun son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Doğan ”Geçler ve gençlere yönelik yapılan hizmetler her zaman önceliğimiz oldu. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Tepeköy Öğrenci Yurdunda sona gelindi. Binamızın kaba inşaatı tamamlandı. Kalan çalışmaların da birkaç ay içerisinde bitmesini bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyor, sık sık inşaata gelip son durumu değerlendiriyorum. İnşallah birkaç ay içerisinde öğrencilerimiz aile sıcaklığında bir yurda kavuşacak.

AİLE SICAKLIĞINDA

Yurdumuzda öğrencilerin rahat etmeleri, boşta kaldıkları zamanlarını en etkin geçirebilmeleri için her şeyi düşündük. Binamız 2 bodrum kat, 1 zemin kat, 2 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplamda 5,5 kattan oluşuyor. 38 oda 138 yatak kapasiteli olacak yurtta odalar ise 4’er kişilik olarak tasarlandı. Yapılacak ilavelerle oda sayımız 150’yi bulacak. Her odada banyo, kişiye özel dolap ve çalışma masası bulunacak. Binada engelli odası, yemekhane, etüt odaları, etüt salonları, mescit ve çamaşırhane de bulunacak. Kısacası yavrularımız evlerinde sahip oldukları tüm imkânlara yurdumuzda da sahip olacaklar.

KEYİF ALIYORUZ

Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz sayesinde geleceğimizden de umutluyuz. İzmit Belediyesi olarak gençlerimiz, özelliklede üniversite öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitede 2 çorba çeşmemizle gençlerimize sıcak çorba imkânı sunuyoruz. Yine Türkiye de ilk defa üniversiteli pazarımızı şehrimize kazandırıyoruz. Üniversite bölgesinde kurulacak pazarda gençlerimiz satmak istedikleri giyim ve eşyalarını satabilecek. Çok kısa süre sonra bu pazarımızı da öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Genç Girişimciler Merkezimiz gençlerimizin emrinde, gidip merkezimizden faydalanabilirler. Yine Sarısu’daki kampımızı da genişletip gençlerimizin kullanımına açtık. Bu saydıklarım dışında daha birçok alanda gençlerimize hizmet ediyoruz. Bu hizmeti yaparken de büyük keyif alıyoruz. Çünkü geleceğimize yatırım yapıp, geleceğimize hizmet ettiğimizi biliyoruz.” dedi. Öğrenci yurdunun yaklaşık 3 milyon liraya mal olacağı kaydedildi.