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Doğan: “Gençlere güveniyorum”

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Doğan: “Gençlere güveniyorum”
İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından kurulan 90 üyeli Çocuk Meclisi’nin seçilen yöneticileri, ilk ziyaretini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a yaptı.

Muhammet Kurt Başkanlığı’ndaki Çocuk Meclisi’nin yönetici kadrosunda yer alan Elif Özentürk, Ece Arslan, Büşra Yoldaç, Melih Arda Koç,  Sude Kaya, Kutluhan Çelik,  Elif Öztürk,  Eda Karabuga Aktaş, Mert Keskin ve Yahya Özaydın’dan oluşan yönetim, çalışma programları hakkında bilgi verdi.

BİZİM HER ŞEYMİZSİNİZ
Çocuk Meclisi’ni makamında ağırlayan ve bir süre onlarla sohbet eden Başkan Doğan, “Pırıl pırıl gençlerimiz var ve onlara çok güveniyorum. Hepsi birbirinden değerli, çok bilinçli, kendilerini en iyi şekilde yetiştiren, vatanına, milletine hayırlı işler yapacak olan çocuklarımız bizim her şeyimiz. Biz, sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz, sizler, bizden daha başarılı olacaksınız. Sizin önerileriniz, kentin fiziki sosyal yönleriyle ilgili önerileriniz, gördüğünüz eksiklikler ve onların çözüm yollarıyla ilgili önerileriniz bize çok faydalı olacaktır” dedi.
 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAKSINIZ
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, meclisin çok güzel fikirler getireceğine inandığını anlattı, şunları söyledi:
“Türkiye’ye örnek bir proje olacak. Sizlerden, çevre, eğitim, STK’larla, sporla, sanatla ilgili olabilir, her alanda fikirler bekliyoruz. Sosyal faaliyetleriniz de olabilir, bunlara da destek vereceğiz. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz” 
 

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