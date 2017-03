Doğan, ' Her evet, düşmanlarımıza atılan taştır'

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, İzmit Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Akbulut ve yöneticileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde başlattığı Roman açılımının günü olan “14 Mart Türkiye Romanlar Günü” etkinlikleri kapsamında Çokyaşar ve beraberindekilerle bir araya gelen Başkan Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ

Ziyarette konuşan Doğan, “Bugün aslında sizler için sembolik bir gün. Asıl olan bu günlerdeki anlamı her gün sürdürebilmek, o duyguları her gün yaşatmaktır” dedi. Konuşmasında Türk milletinin var olmasında birçok öğenin varlığına vurgu yapan Başkan Doğan, “Türk milletini oluşturan bu öğelerin bir parçası da Roman kardeşlerimizdir. Bir bütünün parçasından bahsediyoruz. Her parçanın kendine has özellikleri var. Yıllarca kardeşlerimiz göz ardı edildi. Ama son 15 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birleştirici tavrı, bölgecilik, etnikçilik ayrımlarını ortadan kaldırdı, tüm kardeşlerimizi birleştirdi. Cumhurbaşkanımız sayesinde Roman kardeşlerimizde hak ettikleri değeri görmeye başladı"

ÜNİVERSİTE OKUYANLAR VAR

Ben bu konularda zaten duruşumu belli eden bir kişiyim. Şehrimizde yaşayan birçok kardeşimiz var. Bayrağına, vatanına, değerlerine bağlı, her yönüyle bu bütünün önemli bir parçası olan kardeşlerimiz var. Yıllardır okumaya çok önem verilmemesi, erken evlilik gibi bazı sorunlar, Roman kardeşlerimizin gelişimini frenleyen sebeplerden en önemlisidir. Şimdi ise, hükümetimiz genelde, bizler ise yerelde Roman kardeşlerimizin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimine önem vermeyen Roman kardeşlerimiz, artık üniversitede okuyorlar. Bu sayı inşallah her geçen gün artacak.

AVRUPA’DA ROMANLARI KONUŞACAĞIM

Manevi destekler oluşturacağız, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, bu değerlere bağlı gençler yetiştireceğiz. Biz, sizi seviyoruz. Bu mozaiğin bir parçası olarak sizlerin en güzel şartlarda yaşamanız dileğimizdir. Şuana kadar elimden geleni yaptım. Ay sonunda Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Asamblesinde ülkemizi temsi edeceğim. Burada konuşulacak konulardan bir tanesinde Roman vatandaşlarımız olacak. Türkiye adına ben konuşacağım. Orada yine bazı sorunlardan, Türkiye ve dünyadaki sorunları ifade edeceğiz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YOKSA HİÇBİRİMİZ OLAMAYIZ

16 Nisan’da yapılacak olan referandumun ülkemiz için hayati önem taşıdığını da belirten Başkan Doğam “Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz. Zaman, zaman birbirimize tepkiler de gösterebiliriz, ama şunu bilelimki, Türkiye yoksa hiç birimiz olmayız, ülkemiz var olduğu sürece biz varız"

16 NİSAN SİYASİ PARTİLERİN MÜCADELESİ DEĞİL

16 Nisan siyasi partilerin mücadele ettiği bir tarih değildir. 16 Nisan, Türk milletinin varlığının, bekasının belirlendiği bir tarihtir. Neden evet dememiz gerektiğini anlamamız için millet olarak yaşadıklarımıza bakmamız yeterli. Ülkemizin yükselişini gören ülkeler ve onların maşaları, bizi durdurmak, bölmek parçalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçersek, bizi kimsenin durduramayacağını da çok iyi bildikleri için hayır için çalışıyorlar. Hollanda’nın tavrını, bir bakanımıza, her şeyden önemlisi bir bayana neler yaptıklarını hepimiz gördük. Onlar Türkiye’nin iyiliğini istemiyor. Onların inadına evet diyeceğiz. Bu insanlar, Türkiye’nin gelişmesini, Roman kardeşlerimizin daha iyi pozisyonlara gelmesini istemiyorlar.

KÖPEKLERİ ÜZERİMİZE SALANLARA İNAT EVET DEYİN

Herkes çevresine bu referandumun önemini anlatsın. Fotoğrafın bütününe bakın. Yaptıklarını görüyorsunuz. Her evet, onlara attığınız bir taştır. Hollanda da köpeklerini vatandaşlarımızın üstüne salanlara inat evet deyin” dedi.

ÇOKYAŞAR, BAŞKAN ÇIKARTACAĞIZ

Başkan Doğan’ın misafirperverliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar da “Romanlar Günü dolayısıyla başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. 14 Mart, Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın Roman açılımını başlattığı gündür. 14 Mart, Roman vatandaşların üzerinde yıllardan beri töhmet altında kalmış bir yasanın kaldırılma tarihidir. Romanların sorunları kısa vadede bitmeyecektir, uzun vadede yöntemler ve hedefler belirlenmelidir. Belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili, bakan çıkartacağız. Ama en büyük hedefimiz başkan çıkartmaktır. Amerika’da Obama ile bunu kırdılar. Başkanımıza, bizlere verdiği değer ve desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istedik” şeklinde konuştu.