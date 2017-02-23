Doğan: Hiç para sıkıntısı çekmedik

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, oda başkanlarının yer aldığı esnaf komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İzmit’in tarih mekânlarından Nev-i Sanat Kafede gerçekleşen buluşmaya esnaf komisyon üyeleri tam kadro katılırken, Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu.

Toplantıda, bir araya gelmenin ve çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmanın her zaman güzel ve önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, “ toplumda en zor işleri sayarken iki mesleğe vurgu yapılıyor. Bunlar siyaset ve ticaret. Bu sebeple birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Farklı meslekleri yapmış olsak ta odağında insan var. Odağında insan olan işler, çok titizlik ve hassasiyet gerektiren işlerdir.

ZOR GÜNLERİ GEÇİRDİK

Avrupa’daki, dünyadaki mevcut yapıdan bizim de ticaretimiz belli ölçülerde etkilendi. Ama çok şükür ki, gaz yağının, sıvı yağın, sigaranın tezgâh altında saklandığı günleri geçtik. Millet olarak bu zorlukların yaşandığı dönemleri de çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bugün şartlarımız dört dörtlük olmasa da Allah’a çok şükür çok iyiyiz. Ticaretin zorluklarına rağmen iyiyiz.

BU TOPLANTILARI ÇOK FAYDALI BULUYORUM

Şehrimizde her branşta konuşulması gereken konularımız var. Şuana kadar sizlerle yaptığımız toplantılarımızdan şahsen ben çok istifade ettim. Biz bu toplantılarımızda hem şehirle ilgili, hem de şehir ticaretiyle ilgili konuları masaya yatırıyoruz. Esnafımızın hayatını kolaylaştıran uygulamalarımızı esnaflarımızla paylaşıyoruz. Örneğin ruhsat almak isteyen bir vatandaşımızın belediyeye gelmeden işlerini halledebilmesinin yollarını açmaya çalışıyoruz. Yine rutin kontrollerimizde esnafımızı sıkmadan, içeriye bile girmeden yapmanın gayretindeyiz. Bu toplantılarımızda istek, şikâyet ve önerilerimizi konuşuyoruz. Bizim ekiplerimiz bu konuşmaları rapor ediyorlar, biz de belediyemizin imkânları doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

İLÇE BELEDİYESİNİN ÖTESİNDE ÇALIŞIYORUZ

İzmit Belediyemiz yaklaşık 8 yıldır bir ilçe belediyesinin ötesinde işler yapmaya çalışıyor. Yol, kaldırım, temizlik gibi temel işlerden bahsetmiyoruz. Onlar bizim asli görevlerimiz. Biz bu görevlerimizin dışında farklı sosyo-kültürel projelerle sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Örneğin yeni vizyonumuzda “Turizm Şehri İzmit” sloganını çok kullanıyoruz. Turizm konusunda çok şükür belli bir noktaya geldik, ciddi mesafeler aldık. Akçakoca Mahallesinde ve Sırrıpaşa Sokak’ta çok değil bundan 7 sene öncesine kadar restore edilmiş bir tek bina bile yoktu. Onlarca konak, çeşme, hamam restorasyonunu, sokak iyileştirmelerini, cephe yenilemelerini biz yaptık. Bu işler kolay olmuyor ama çok şükür çalışmalarımızı bu aşamaya getirdik.

60 MİLYONDAN 220 MİLYONA

Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz, bir yandan biz, doğal güzelliklerimizi de bir bir gün yüzüne çıkarıyoruz. Cephanelik mesire alanımız Sekapark’ın farklı bir versiyonu olabilecek doğallıkta bir yer. Gölkay 1. ve 2. Etabı, vatandaşlarımızın en çok tercih yer haline geldi. Bunları yapabilecek maddi gücü de hep elimizde tuttuk. Ben 60 milyonluk bir bütçe ile göreve başladım. Şuanda bizim bütçemiz 220 milyon, inşallah dönem sonunda bu bütçeyi 250 milyona çıkaracağız.

PARAYI ELDE TUTMAK KOLAY DEĞİL

Ticaretle uğraşan kişiler olarak sizde çok iyi bilirsiniz ki, parayı elde tutmak hiçte kolay olmuyor. Ama milletin bir emaneti bilinciyle, tasarrufla, samimiyetle de çalışınca bereket geliyor. Göreve geldiğimizden buyana hiç para sıkıntısı çekmedik. Bu yıl çok büyük bir atak yaptık ve 20-30 yıldır belli ölçülerde biriken SGK ile vergi borçlarını da yapılandırdık. Belediye şirketlerimiz zaten borçsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

İZMİT’LE BİRLİKTE DİYADİN VE KIZILTEPE’YE DE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Konuşmasında hizmetlerinin sadece İzmit’le kalmadığını da belirten Doğan, “ bir yandan şehrimize hizmet ederken diğer yandan da kardeş şehirlerimiz olan Diyadin ve Kızıltepe ye danışmanlık yapıyoruz. İzmit’imizde hayata geçirdiğimiz örnek projelerimizi oralarda da bir bir hayata geçiriyoruz. Diyadin’de çorba çeşmelerini faaliyete geçirdik. Hizmet kapınızda ekibi tek tek haneleri dolaşıyor. Diyadin Çocuk Dergisi 5 bin öğrenciye dağıtıldı. Cepsinler, meslek edindirme kursları, etüt merkezleri hepsi açıldı. Hayvan kesim alanlarını düzenliyoruz. Bunları yaparken de hava koşullarına göre yol, asfalt, park çalışmalarını da sürdürüyoruz” dedi.

Kahvaltı ve konuşmaların ardından Başkan Doğan, misafirleriyle birlikte Akçakoca Meydanı, Kapanca Sokak, Sırrı Paşa Caddesini gezdi. Yapılan çalışmalar sonucu sokağın son halini gören oda başkanları şaşkınlıkların gizleyemedi.