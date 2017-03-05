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Doğan, 'Hizmet yerinde haksızlık olmaz'

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Doğan, 'Hizmet yerinde haksızlık olmaz'
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Demokratik Sol Parti İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve yönetimi makamında ağırladı. 

Demokratik Sol Parti İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “İzmit Belediyesi ve belediye başkanı olarak herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanıyız. Belediyeler hizmet yeridir. Hizmet yerinde herhangi bir adaletsizlik, haksızlık olmaz. Ben 8 yıldır belediye başkanıyım bu konudaki duruşumu net gösterdim. Siyasi partilerin varlığı demokrasinin gücüdür. Her siyasi partinin kendi siyasi sempatizanlarıyla ilgili çalışmalar yapması, ülkeyle ilgili görüşler ifade etmesi, zaman zaman tenkitler yapması hepimizin lehinedir ve saygı duymamız gerekiyor" dedi.

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