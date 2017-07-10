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Doğan: İzmit turizmiyle de anılacak

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Doğan: İzmit turizmiyle de anılacak
İzmit Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile tarihi mekanlar yeniden hayat bulurken, Alman turistler düzenlenen turla gelerek tarihi mekanları gezdi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit'in turistlerin çok kolay ulaşabileceği bir mesafede olduğunu belirterek, "Artık İzmit sadece sanayisiyle değil, turizmiyle de anılacak" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın "Turizm Kenti İzmit" hedefiyle ilgili çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Yurt dışından gelen bir grup turist İzmit'in tarihi yerlerini gezdi. Almanya'dan İstanbul'a gelen 35 kişilik bir turist grubu, acente şirketinde inceledikleri Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanı ve Kültür Tepesi projelerini görmek istediklerini belirtmeleri üzerine İzmit'e bir tur düzenlendi. Tur rehberi ve belediye yetkilileri eşliğinde Akçakoca Meydanı'ndan başlayan gezi Kapanca Sokak ve Kültür Tepesi ile devam etti. Kültür Tepesi'nde Saat Kulesinin ihtişamında ve Körfez manzarasında İzmit'i seyreden kafile hayranlıklarını dile getirdi.

Verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Göreve ilk geldiğimiz andan itibaren İzmit'in bir turizm şehri olacağına inandık ve bu amaç için elimizden geleni yaptık. Onlarca konak, camii, hamam restorasyonu gerçekleştirdik. Tabi ki bunlar kolay olan hemen tamamlanabilen işler değildi. Çünkü söz konusu olan tarihi yerler ve çoğu belediyemize ait olmayan istimlak edilerek çalışmalara başlanabilen yapılardı. Çok şükür çalışmalarımızı tamamladık. Akçakoca Meydanımız açık hava müzesi gibi oldu. Mahallenin ve bölgenin çehresi değişti, tarihine kavuştu. Kapanca Sokak'ta restorasyon çalışmalarımız neredeyse bitti. Devam ettiğimiz bazı konaklarımız var ama onlar bizim için engel değil, sokak ve cephe iyileştirmelerimizi tamamladık, yerden yaptığımız aydınlatmalarla sokağımızın gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir yer oldu. Yine geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Kültür tepesi 2. Etap projemizle de Tarih Koridoru Projemizin önemli bir ayağını tamamlamış olduk. Artık gelen misafirlerimiz turlarının sonunda Kültür Tepesi'nin tarihinde ve eşsiz manzarasında yemeklerini yiyip, çaylarını yudumlayabilecekler" dedi.

KAFİLELER ARTACAK

TURSAB ile iletişime geçerek projelerini anlatan kitaplar bıraktıklarını söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'un hemen dibinde turistlerin çok kolay ulaşabileceği bir mesafede olmamız sebebiyle TÜRSAB ile iletişime geçerek projelerimizi anlatan kitapçıklar bıraktık. İstanbul'a gelen Alman grupta bu kitapçıkları inceleyerek gelmek istemişler. Biz de kendilerini en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra bu gruplarımızın sayısı ve sıklığı artacak. Artık İzmit sadece sanayisiyle değil, turizmiyle de anılacak"

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