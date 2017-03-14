Doğan, 'Kadın dostu belediyeyiz'

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi’nin kadın dostu belediye olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, İzmit Belediyesi, Kadın Girişimciler Kurulu ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığındaki Mis Kokulu Kazançlar Projesinin Akpınar Sosyal Yardımlaşma Vakfı TOKİ konutlarında yaşayan kadınların istidamı konusunda önemli olduğunu belirterek ”Projeden ilk etapta 30 kadın yararlanacak. Daha sonra projeye daha çok kadın dahil olacak. Kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri olan istihdam ve aile bütçesine katkı sağlama konularında bu proje çok önemlidir. Proje ile kadınlarımızın mesleki beceri edinmeleri, kişisel kapasitelerini artırmaları ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında Akpınar TOKİ konut alanına yaklaşık 2 bin adet lavanta fidanı diktik. Bölgedeki kadınlarımız lavantaların çiçeklerini satıp aile bütçelerine katkı sağlayacaklar" dedi.

SOSYAL PROJELERİ ÖNEMSİYORUZ

İzmit Belediyesi olarak, bir yandan yol, yeni tesisler, parklar, sosyal binalar, temizlik hizmetleri yaparken, diğer taraftan da sosyal projelerle vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal projeleri önemsiyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Üniversitemiz var her şeyden önce büyük bir cevher olan gönüllülerimiz var. Bu gönüllülerin başını hanımefendiler çektiği için kutluyorum.

KADIN DOSTU BELEDİYE

"Biz kadın dostu bir belediyeyiz. Kadınlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bugün İZMEK kurslarımızla 47 bölgede 20 binin üzerinde kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Yine kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri satabilmeleri için şehrimizin 4 noktasında satış reyonlarımız var. Kadınlarımız yeter ki, üretip ben satacağım desinler, biz kendilerine her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bayanlarımıza mikro kredi desteği veriyoruz. Bu anlamda Marka ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız da çok güzel destekler veriyor ” dedi.

BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR

Doğan, Türk Milleti’nin gücünü, birlik ve beraberliğinden aldığını da ifade ederek, ”Gönüllü çalışmak apayrı bir değer. Türk milletinin yer altından çok yerüstünde çok büyük cevherleri var. Gönüllülüğümüz de ülkemizin en büyük cevherlerinden biri. Kim ne derse desin, bin yıldır Anadolu coğrafyasında Türk milleti, bu güzel erdemleriyle, kadınlarının gücüyle var oldu, olmaya da devam ediyor. Kadınlarımız, siyasette, ekonomide ve sosyal hayatta daha fazla rol almaya, daha fazla ön planda olmaya başladılar. Biz, kadınlarımızın her alanda söz sahibi olmalarını istiyoruz. Asırlardır ülkemizi parçalamak istiyorlar. Dün bunu düzenli ordularla yapmak istediler, başaramadılar. Bugün ise terör örgütlerini kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Ama ne yapsalar nafile. Biz, bir ve beraber oldukça emellerine dün olduğu gibi bugün de yarında ulaşamayacaklardır. Türkiye’nin güçlenmesini, dünyada söz sahibi olmasını istemeyenlere milletimiz her zaman olduğu gibi 16 Nisan’daki referandumda da verecektir” şeklinde konuştu.